Медики ХМАО спасли подростка, в которого стрелял охотник, перепутав с гусем. Фото

18 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Нейрохирург шесть часов извлекал из мозга ребенка оружейную дробь Фото: Московец Илья © URA.RU В Сургуте врачи травматологической больницы спасли 15-летнего подростка из Березовского района, которому охотник выстрелил в голову, перепутав мальчика с гусем. Об этом сообщил в своем telegram-канале «Доктор DAA» директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. «Экстренного 15-летнего пациента из Березовского района с огнестрельным ранением головы в Сургут доставила санитарно-авиационная бригада. Срочную операцию выполнил врач-нейрохирург Александр Гапонов. Более шести часов он извлекал из головного мозга ребенка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры», — указано в публикации. Медики консультировались с Центром неотложной детской хирургии и травматологии. Его специалисты отметили, что операция выполнена безупречно. «В реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением подросток провел пять дней. За это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось. Пациент продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU писало, что уголовное дело в отношении охотника, перепутавшего мальчика с гусем, взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от подчиненных доклад о ходе расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте врачи травматологической больницы спасли 15-летнего подростка из Березовского района, которому охотник выстрелил в голову, перепутав мальчика с гусем. Об этом сообщил в своем telegram-канале «Доктор DAA» директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский. «Экстренного 15-летнего пациента из Березовского района с огнестрельным ранением головы в Сургут доставила санитарно-авиационная бригада. Срочную операцию выполнил врач-нейрохирург Александр Гапонов. Более шести часов он извлекал из головного мозга ребенка оружейную дробь. Один из металлических шариков прошел сквозь весь мозг, от лба до затылка, но благодаря невероятному везению миновал все жизненно важные центры», — указано в публикации. Медики консультировались с Центром неотложной детской хирургии и травматологии. Его специалисты отметили, что операция выполнена безупречно. «В реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением подросток провел пять дней. За это время его состояние улучшилось, сознание восстановилось. Пациент продолжает лечиться и восстанавливаться в детском нейрохирургическом отделении», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU писало, что уголовное дело в отношении охотника, перепутавшего мальчика с гусем, взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал от подчиненных доклад о ходе расследования.