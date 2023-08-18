Фонтанная арматура поможет получать трудноизвлекаемую нефть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завод «Корнет» группы «Конар» в Челябинске создал самую большую на рынке фонтанную арматуру для трудноизвлекаемой нефти. Как отметили специалисты предприятия, техника способна выдерживать высокое давление при авариях.

«В настоящее время идет рост портфеля проектов с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов. Требуется осваивать как технологии добычи, так и специализированное устьевое оборудование, производителей которого в стране ограниченное количество, — прокомментировал руководитель направления службы развития «Конара» Антон Белоусов.

На собранной арматуре диаметр условного прохода составил 100 — 150 мм, давление — 105 мегапаскалей. Механизм смонтируют на устье нефтяной скважины. Оборудование позволит ее эксплуатировать фонтанным или механизированным способом.

Также техника обеспечит герметизацию скважины, предотвратит межколонные перетоки, даст присоединить устройства для исследований. Устьевое оборудование для предприятий нефтегазовой отрасли в серийное производство запустили в течение последних пяти лет.