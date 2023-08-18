Взять охрану Алексею Орлову порекомендовали силовики
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые за два с половиной года работы в должности обратился к услугам охраны. По словам источника URA.RU, с такой рекомендацией выступило одно из силовых ведомств.
В сопровождении сотрудников одной из частных организаций (на фото — слева в сиреневых поло) Орлов будет на всех массовых мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга. То есть 18-го и 19 августа.
Алексей Орлов впервые появился в окружении охранников
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