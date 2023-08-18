Орлова будет сопровождать охрана на всех мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга

Взять охрану Алексею Орлову порекомендовали силовики Фото: Московец Илья © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые за два с половиной года работы в должности обратился к услугам охраны. По словам источника URA.RU, с такой рекомендацией выступило одно из силовых ведомств.

В сопровождении сотрудников одной из частных организаций (на фото — слева в сиреневых поло) Орлов будет на всех массовых мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга. То есть 18-го и 19 августа.