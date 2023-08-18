Силовики приставили к мэру Екатеринбурга охрану. Фото

Орлова будет сопровождать охрана на всех мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Орджоникидзевском районе. Екатеринбург, орлов алексей
Взять охрану Алексею Орлову порекомендовали силовики Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые за два с половиной года работы в должности обратился к услугам охраны. По словам источника URA.RU, с такой рекомендацией выступило одно из силовых ведомств.

В сопровождении сотрудников одной из частных организаций (на фото — слева в сиреневых поло) Орлов будет на всех массовых мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга. То есть 18-го и 19 августа.

Алексей Орлов впервые появился в окружении охранников
Алексей Орлов впервые появился в окружении охранников
Фото:

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов впервые за два с половиной года работы в должности обратился к услугам охраны. По словам источника URA.RU, с такой рекомендацией выступило одно из силовых ведомств. В сопровождении сотрудников одной из частных организаций (на фото — слева в сиреневых поло) Орлов будет на всех массовых мероприятиях по случаю 300-летия Екатеринбурга. То есть 18-го и 19 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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