Экс-директор МУП, пойманный на краже 18 млн рублей у мэрии в ХМАО, объявил себя банкротом

Экс-директор муниципального предприятия «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» в Сургутском районе Олег Демчук, осужденный за хищение 18 миллионов рублей у предприятия, объявил себя банкротом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.
«По приговору суда Демчук должен был возместить мэрии Сургутского района более 18 миллионов рублей. Но как только приговор вступил в законную силу, он написал заявление в арбитражный суд о признании его банкротом», — сообщил собеседник.
Решение о несостоятельности Демчука будет приниматься в арбитраже 16 ноября. В администрации Сургутского района уточнить информацию на момент публикации не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. Между тем на сайте арбитражного суда опубликовано определение, где сказано, что Демчук подал заявление на банкротство.
Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО осудили экс-директора МУПа, которого ФСБ поймала на хищении 18 млн рублей. Следствие установило, что Демчук выводил деньги на собственные счета по фиктивным договорам, а сами работы выполняли сотрудники муниципального предприятия.
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