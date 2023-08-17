17 августа 2023

Экс-директор МУП, пойманный на краже 18 млн рублей у мэрии в ХМАО, объявил себя банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, бумаги, документы, руки депутата, подпись акта
Суд обязал Демчука выплатить мэрии более 18 млн рублей Фото:

Экс-директор муниципального предприятия «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» в Сургутском районе Олег Демчук, осужденный за хищение 18 миллионов рублей у предприятия, объявил себя банкротом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района.

«По приговору суда Демчук должен был возместить мэрии Сургутского района более 18 миллионов рублей. Но как только приговор вступил в законную силу, он написал заявление в арбитражный суд о признании его банкротом», — сообщил собеседник.

Решение о несостоятельности Демчука будет приниматься в арбитраже 16 ноября. В администрации Сургутского района уточнить информацию на момент публикации не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. Между тем на сайте арбитражного суда опубликовано определение, где сказано, что Демчук подал заявление на банкротство.

Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО осудили экс-директора МУПа, которого ФСБ поймала на хищении 18 млн рублей. Следствие установило, что Демчук выводил деньги на собственные счета по фиктивным договорам, а сами работы выполняли сотрудники муниципального предприятия.

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Экс-директор муниципального предприятия «Расчетно-кассовый центр ЖКХ» в Сургутском районе Олег Демчук, осужденный за хищение 18 миллионов рублей у предприятия, объявил себя банкротом. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте района. «По приговору суда Демчук должен был возместить мэрии Сургутского района более 18 миллионов рублей. Но как только приговор вступил в законную силу, он написал заявление в арбитражный суд о признании его банкротом», — сообщил собеседник. Решение о несостоятельности Демчука будет приниматься в арбитраже 16 ноября. В администрации Сургутского района уточнить информацию на момент публикации не удалось. В пресс-службе не ответили на телефонный звонок. Между тем на сайте арбитражного суда опубликовано определение, где сказано, что Демчук подал заявление на банкротство. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО осудили экс-директора МУПа, которого ФСБ поймала на хищении 18 млн рублей. Следствие установило, что Демчук выводил деньги на собственные счета по фиктивным договорам, а сами работы выполняли сотрудники муниципального предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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