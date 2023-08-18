В Свердловской области женщина совершила суицид в годовщину свадьбы

Погибшей свердловчанке было 47 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Североуральске (Свердловская область) в дачном домике нашли тело 47-летней женщины. Она совершила суицид в годовщину свадьбы.

«В тот день они с супругом праздновали на даче 29-ю годовщину свадьбы. Выпивали, стали выяснять отношения, и она обиделась на мужа. Был скандал, муж уехал домой. Потом тело Татьяны нашли в бане», — сказала «КП-Урал» знакомая семьи.

В предсмертной записке женщина попросила в своей смерти никого не винить. В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев.