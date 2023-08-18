В Свердловской области женщина совершила суицид в годовщину свадьбы

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Перезахоронение Текутьевых. Тюмень , розы, цветы на монументе, цветы, цветы на могиле
Погибшей свердловчанке было 47 лет Фото:

В Североуральске (Свердловская область) в дачном домике нашли тело 47-летней женщины. Она совершила суицид в годовщину свадьбы.

«В тот день они с супругом праздновали на даче 29-ю годовщину свадьбы. Выпивали, стали выяснять отношения, и она обиделась на мужа. Был скандал, муж уехал домой. Потом тело Татьяны нашли в бане», — сказала «КП-Урал» знакомая семьи.

В предсмертной записке женщина попросила в своей смерти никого не винить. В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев.

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В Североуральске (Свердловская область) в дачном домике нашли тело 47-летней женщины. Она совершила суицид в годовщину свадьбы. «В тот день они с супругом праздновали на даче 29-ю годовщину свадьбы. Выпивали, стали выяснять отношения, и она обиделась на мужа. Был скандал, муж уехал домой. Потом тело Татьяны нашли в бане», — сказала «КП-Урал» знакомая семьи. В предсмертной записке женщина попросила в своей смерти никого не винить. В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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