В Екатеринбурге два дня ищут пропавшего 89-летнего пенсионера. Фото

19 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчина выходил на связь 17 августа, с тех пор его местоположение неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге ищут пропавшего 89-летнего Кузьму Шепелева. Последний раз пенсионер выходил на связь 17 августа, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропаж был одет в пиджак серо-стального цвета, рубашку в клетку, на ногах были черные ботинки», — сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отмечают, что пенсионер не ориентируется в пространстве. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 142-33-71. Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb

В Екатеринбурге ищут пропавшего 89-летнего Кузьму Шепелева. Последний раз пенсионер выходил на связь 17 августа, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропаж был одет в пиджак серо-стального цвета, рубашку в клетку, на ногах были черные ботинки», — сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отмечают, что пенсионер не ориентируется в пространстве. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 142-33-71.