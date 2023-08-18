Последний раз мужчина выходил на связь 17 августа, с тех пор его местоположение неизвестно
В Екатеринбурге ищут пропавшего 89-летнего Кузьму Шепелева. Последний раз пенсионер выходил на связь 17 августа, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропаж был одет в пиджак серо-стального цвета, рубашку в клетку, на ногах были черные ботинки», — сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Поисковики отмечают, что пенсионер не ориентируется в пространстве. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 142-33-71.
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