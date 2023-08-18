18 августа 2023

В Екатеринбурге два дня ищут пропавшего 89-летнего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, пенсионер, остановка, автобусная остановка, дорога, пожилой человек, остановка автобусная, пустая дорога
Последний раз мужчина выходил на связь 17 августа, с тех пор его местоположение неизвестно Фото:

В Екатеринбурге ищут пропавшего 89-летнего Кузьму Шепелева. Последний раз пенсионер выходил на связь 17 августа, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропаж был одет в пиджак серо-стального цвета, рубашку в клетку, на ногах были черные ботинки», — сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поисковики отмечают, что пенсионер не ориентируется в пространстве. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 142-33-71.

Фото:

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В Екатеринбурге ищут пропавшего 89-летнего Кузьму Шепелева. Последний раз пенсионер выходил на связь 17 августа, сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропаж был одет в пиджак серо-стального цвета, рубашку в клетку, на ногах были черные ботинки», — сообщается в ориентировке поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Поисковики отмечают, что пенсионер не ориентируется в пространстве. Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (922) 142-33-71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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