18 августа 2023

Танкисты ЦВО провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Видео

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Танкисты освоили скоростное вождение и стрельбу с ходу Фото:

Поступившие на службу по контракту танкисты Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, провели стрельбы штатным снарядом из орудий танков Т-72Б3 на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Танкисты изучили узлы, агрегаты и вооружение танка Т-72Б3.

В ведомстве отметили, что во время стрельб военнослужащие освоили скоростное вождение, стрельбу с ходу с открытых и закрытых огневых позиций. Кроме этого с бойцами провели занятия по способам ведения разведки и наблюдения.

Ранее инструкторы ЦВО провели занятия с контрактниками из Свердловской области по изучению ТТХ боевых машин и отработали вождение на специальном тренажерном комплексе. После обучения военнослужащих распределят в подразделения и вернут в места дислокации для дальнейшей службы.

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Поступившие на службу по контракту танкисты Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, провели стрельбы штатным снарядом из орудий танков Т-72Б3 на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Танкисты изучили узлы, агрегаты и вооружение танка Т-72Б3. В ведомстве отметили, что во время стрельб военнослужащие освоили скоростное вождение, стрельбу с ходу с открытых и закрытых огневых позиций. Кроме этого с бойцами провели занятия по способам ведения разведки и наблюдения. Ранее инструкторы ЦВО провели занятия с контрактниками из Свердловской области по изучению ТТХ боевых машин и отработали вождение на специальном тренажерном комплексе. После обучения военнослужащих распределят в подразделения и вернут в места дислокации для дальнейшей службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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