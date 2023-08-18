Поступившие на службу по контракту танкисты Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, провели стрельбы штатным снарядом из орудий танков Т-72Б3 на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Танкисты изучили узлы, агрегаты и вооружение танка Т-72Б3.
В ведомстве отметили, что во время стрельб военнослужащие освоили скоростное вождение, стрельбу с ходу с открытых и закрытых огневых позиций. Кроме этого с бойцами провели занятия по способам ведения разведки и наблюдения.
Ранее инструкторы ЦВО провели занятия с контрактниками из Свердловской области по изучению ТТХ боевых машин и отработали вождение на специальном тренажерном комплексе. После обучения военнослужащих распределят в подразделения и вернут в места дислокации для дальнейшей службы.
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