Танкисты ЦВО провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Видео

19 августа 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Танкисты освоили скоростное вождение и стрельбу с ходу Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поступившие на службу по контракту танкисты Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, провели стрельбы штатным снарядом из орудий танков Т-72Б3 на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Танкисты изучили узлы, агрегаты и вооружение танка Т-72Б3. В ведомстве отметили, что во время стрельб военнослужащие освоили скоростное вождение, стрельбу с ходу с открытых и закрытых огневых позиций. Кроме этого с бойцами провели занятия по способам ведения разведки и наблюдения. Ранее инструкторы ЦВО провели занятия с контрактниками из Свердловской области по изучению ТТХ боевых машин и отработали вождение на специальном тренажерном комплексе. После обучения военнослужащих распределят в подразделения и вернут в места дислокации для дальнейшей службы.

Поступившие на службу по контракту танкисты Центрального военного округа (ЦВО) провели первые стрельбы на полигоне в Свердловской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Военнослужащие, заключившие первый контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, провели стрельбы штатным снарядом из орудий танков Т-72Б3 на полигоне окружного учебного центра Центрального военного округа», — сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Танкисты изучили узлы, агрегаты и вооружение танка Т-72Б3. В ведомстве отметили, что во время стрельб военнослужащие освоили скоростное вождение, стрельбу с ходу с открытых и закрытых огневых позиций. Кроме этого с бойцами провели занятия по способам ведения разведки и наблюдения. Ранее инструкторы ЦВО провели занятия с контрактниками из Свердловской области по изучению ТТХ боевых машин и отработали вождение на специальном тренажерном комплексе. После обучения военнослужащих распределят в подразделения и вернут в места дислокации для дальнейшей службы.