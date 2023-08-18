Режим «черного неба» продлили в Челябинске до понедельника

В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до вечера понедельника 21 августа. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС с 19:00 18.08.2023 до 19:00 21.08.2023 сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ЕДДС.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению в воздухе у земли выбросов предприятий и автомобильного транспорта. Особенно это чувствуется в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу.

Ранее в ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа прогнозировались неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха наблюдалось в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.