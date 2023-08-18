18 августа 2023

Режим «черного неба» продлили в Челябинске до понедельника

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей Фото:

В Челябинске синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до вечера понедельника 21 августа. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС с 19:00 18.08.2023 до 19:00 21.08.2023 сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ЕДДС.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению в воздухе у земли выбросов предприятий и автомобильного транспорта. Особенно это чувствуется в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу.

Ранее в ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа прогнозировались неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха наблюдалось в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

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В Челябинске синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) до вечера понедельника 21 августа. Об этом URA.RU сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС с 19:00 18.08.2023 до 19:00 21.08.2023 сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия», — пояснили в ЕДДС. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению в воздухе у земли выбросов предприятий и автомобильного транспорта. Особенно это чувствуется в жилых районах, где дома стоят максимально близко друг к другу. Ранее в ряде городов Челябинской области с 14 по 16 августа прогнозировались неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Ухудшение атмосферного воздуха наблюдалось в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Аше, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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