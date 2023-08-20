Жители Свердловской области не могут месяцами попасть на прием к врачам

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом они рассказали журналисту URA.RU.
«Чтобы записаться на прием к гинекологу или же сделать УЗИ, приходится ждать неделями. В медучреждениях обещают перезвонить, но проходят недели, а иногда и месяцы, прежде чем кто-то перезвонит. И это в лучшем случае. Обычно никто не перезванивает. Приходится самостоятельно посещать больницу, чтобы найти свободный талон к нужному специалисту», — делятся читатели URA.RU.
Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что родители юных екатеринбуржцев не могут записать детей к узкопрофильным специалистам. Чтобы попасть на прием, жителям уральской столицы приходится ждать месяцами.
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