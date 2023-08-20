20 августа 2023

Жители Свердловской области не могут месяцами попасть на прием к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы месяцами не могут записаться на прием к врачам Фото:

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом они рассказали журналисту URA.RU.

«Чтобы записаться на прием к гинекологу или же сделать УЗИ, приходится ждать неделями. В медучреждениях обещают перезвонить, но проходят недели, а иногда и месяцы, прежде чем кто-то перезвонит. И это в лучшем случае. Обычно никто не перезванивает. Приходится самостоятельно посещать больницу, чтобы найти свободный талон к нужному специалисту», — делятся читатели URA.RU.

Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что родители юных екатеринбуржцев не могут записать детей к узкопрофильным специалистам. Чтобы попасть на прием, жителям уральской столицы приходится ждать месяцами.

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Жители Екатеринбурга (Свердловская область) вынуждены месяцами ждать своей очереди на прием к профильным врачам. Об этом они рассказали журналисту URA.RU. «Чтобы записаться на прием к гинекологу или же сделать УЗИ, приходится ждать неделями. В медучреждениях обещают перезвонить, но проходят недели, а иногда и месяцы, прежде чем кто-то перезвонит. И это в лучшем случае. Обычно никто не перезванивает. Приходится самостоятельно посещать больницу, чтобы найти свободный талон к нужному специалисту», — делятся читатели URA.RU. Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что родители юных екатеринбуржцев не могут записать детей к узкопрофильным специалистам. Чтобы попасть на прием, жителям уральской столицы приходится ждать месяцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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