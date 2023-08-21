Свердловским стоматологам готовы платить больше полумиллиона рублей в месяц

Стоматологом на Среднем Урале подготовили зарплату в 550 тысяч рублей Фото: Алиса Курганская © URA.RU

Одни из самых больших зарплат в Свердловской области готовы платить стоматологу-хирургу имплантологу, стоматологу-ортопеду и директору центра розничных рисков. Работодатели предлагают специалистам заработок в среднем до 550 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе поиска работы hh.ru.

«Врач стоматолог-хирург имплантолог и директор центра розничных рисков могут рассчитывать на заработную плату до 550 тысяч рублей на руки. Коммерческому директору и токарю подготовили зарплату от 380-400 тысяч рублей в месяц. Врачу стоматологу — ортопеду обещают оплату труда от 250 тысяч до 600 тысяч рублей. Главному геологу предлагают заработок от 300 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Также на ежемесячную заработную плату от 300 тысяч рублей могут рассчитывать директора по строительству, экономике и финансам. Водителю-экспедитору и резчику на пилах, ножовках и станках предлагают от 250 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что руководителю отдела транспортной логистики, бухгалтеру и руководителю направления строительных проектов готовы платить зарплаты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кандидаты на рабочие места должны иметь высшее образование.