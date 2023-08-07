Самые большие зарплаты в Екатеринбурге готовы платить логистам и бухгалтерам

08 августа 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Руководителям отдела транспортной логистики готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В августе 2023 года в Екатеринбурге больше всего готовы платить руководителю отдела транспортной логистики, бухгалтеру и руководителю направления строительных проектов. Специалистам в данных областях приготовили зарплату 100-200 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. «В августе больше всего готовы платить руководителю отдела транспортной логистики — от 200 тысяч рублей. Также компания предлагает компенсацию мобильной связи, питание и абонемент в спортзал. На втором месте должность руководителя направления строительных проектов с зарплатой от 112 тысяч рублей. Тройку лидеров закрывает вакансия главного бухгалтера с предложением по зарплате до 120 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении. Кандидаты на рабочие места должны иметь высшее образование. Вакансии менеджера по работе с клиентами и наладчика-оператора станков с ЧПУ (числовое программное управление) заняли четвертое и пятое место. Специалисты в этих сферах могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели ищут ветеринаров, менеджеров по продажам и инженеров на зарплаты до 200 тысяч рублей. В список требований к кандидату входят высшее образование, опыт работы и стрессоустойчивость. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В августе 2023 года в Екатеринбурге больше всего готовы платить руководителю отдела транспортной логистики, бухгалтеру и руководителю направления строительных проектов. Специалистам в данных областях приготовили зарплату 100-200 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob. «В августе больше всего готовы платить руководителю отдела транспортной логистики — от 200 тысяч рублей. Также компания предлагает компенсацию мобильной связи, питание и абонемент в спортзал. На втором месте должность руководителя направления строительных проектов с зарплатой от 112 тысяч рублей. Тройку лидеров закрывает вакансия главного бухгалтера с предложением по зарплате до 120 тысяч рублей в месяц», — сказано в сообщении. Кандидаты на рабочие места должны иметь высшее образование. Вакансии менеджера по работе с клиентами и наладчика-оператора станков с ЧПУ (числовое программное управление) заняли четвертое и пятое место. Специалисты в этих сферах могут зарабатывать от 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что екатеринбургские работодатели ищут ветеринаров, менеджеров по продажам и инженеров на зарплаты до 200 тысяч рублей. В список требований к кандидату входят высшее образование, опыт работы и стрессоустойчивость.