Песни от актера из «Майора Грома» и косплей-шоу — в Екатеринбурге пройдет фестиваль «ГикКон»

В Екатеринбурге 25 и 26 августа пройдет фестиваль гик-культуры «ГикКон»

21 августа 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В этом году поклонники комиксов смогут встретиться два дня подряд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцев научат управлять временем в комиксе, как создавать игры с осмысленной историей и контекстом и выйти на всероссийский уровень с оригинальным контентом. Также музыкальным хэдлайнером станет актер Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Фандорин. Азазель» и «Содержанки») — он выступит с группой Chili Chees и устроит автограф-сессию. Об этом URA.RU сообщают представители гик-фестиваля «ГикКон». «„ГикКон“ — проект команды Ural Music Night и „Красная строка“, который пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Программа мероприятия позволит окунуться в мультивселенную гик-культуры и встретить известных актеров, блогеров, иллюстраторов и косплееров», — говорится в анонсе. Фестиваль будет проходить 25 и 26 августа. В первый день в «Уральском центре развития дизайна» состоится конференция, где будут представлены проекты по направлениям: геймдев, научные стартапы, создание и продвижение комиксов, создание и продвижение подкастов. Кроме этого, с 15:00 до 19:00 пройдут лекции по комиксам, видеоиграм и пиару. Победителей питчинга объявят 26 августа на главной сцене «ГикКона» в «Радуге парк». Здесь же субботу будет проходить косплей-шоу, художники представят лучшие работы на аллее авторов, а на ярмарке можно будет приобрести гик-мерч на самые разные тематики. Фестиваль «ГикКон» проходит в Екатеринбурге ежегодно. Площадка возле «Радуги парк» становится место встреч для фанатов мультивселенных, манги и видеоигр. В прошлом году на главной сцене «ГикКона» успели побывать герои вселенных «Гарри Поттера», Warcraft, «Наруто» и многие другие. После выступлений гости фестиваля просили косплейщиков сфотографироваться с ними. Особой популярностью пользовались персонажи украинской игры S.T.A.L.K.E.R. и главный антагонист из романа про Гарри Поттера лорд Волан-де-Морт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржцев научат управлять временем в комиксе, как создавать игры с осмысленной историей и контекстом и выйти на всероссийский уровень с оригинальным контентом. Также музыкальным хэдлайнером станет актер Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор», «Фандорин. Азазель» и «Содержанки») — он выступит с группой Chili Chees и устроит автограф-сессию. Об этом URA.RU сообщают представители гик-фестиваля «ГикКон». «„ГикКон“ — проект команды Ural Music Night и „Красная строка“, который пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Программа мероприятия позволит окунуться в мультивселенную гик-культуры и встретить известных актеров, блогеров, иллюстраторов и косплееров», — говорится в анонсе. Фестиваль будет проходить 25 и 26 августа. В первый день в «Уральском центре развития дизайна» состоится конференция, где будут представлены проекты по направлениям: геймдев, научные стартапы, создание и продвижение комиксов, создание и продвижение подкастов. Кроме этого, с 15:00 до 19:00 пройдут лекции по комиксам, видеоиграм и пиару. Победителей питчинга объявят 26 августа на главной сцене «ГикКона» в «Радуге парк». Здесь же субботу будет проходить косплей-шоу, художники представят лучшие работы на аллее авторов, а на ярмарке можно будет приобрести гик-мерч на самые разные тематики. Фестиваль «ГикКон» проходит в Екатеринбурге ежегодно. Площадка возле «Радуги парк» становится место встреч для фанатов мультивселенных, манги и видеоигр. В прошлом году на главной сцене «ГикКона» успели побывать герои вселенных «Гарри Поттера», Warcraft, «Наруто» и многие другие. После выступлений гости фестиваля просили косплейщиков сфотографироваться с ними. Особой популярностью пользовались персонажи украинской игры S.T.A.L.K.E.R. и главный антагонист из романа про Гарри Поттера лорд Волан-де-Морт.