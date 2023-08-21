Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) опубликовал список вступительных испытаний для иностранных абитуриентов. Экзамены начинаются уже 22 августа.
«Экзамены в рамках дополнительного набора начинаются уже завтра. Желаем вам удачи и надеемся увидеть вас среди студентов УГМУ!», — говорится в сообщении официального telegram-канала вуза.
Ранее УГМУ сообщал, что дополнительный набор в ординатуру на бюджетные места пройдет с 21 по 24 августа 2023 года. В числе специальностей, на которые еще можно поступить: анестезиология-реаниматология, радиология, неонатология, инфекционные болезни, скорая медицинская помощь, общая врачебная практика, онкология.
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