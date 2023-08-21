Пермских чиновников на митинге научат ставить геотеги в Telegram

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Повседневная жизнь. Пермь, пешеходная аллея, эспланада, памятник героям фронта и тыла
Торжественное собрание пройдет на эспланаде Фото:

Сотрудники нескольких пермских министерство в рабочих чатах получили сообщения, где их приглашают на митинг в честь Дня Российского флага 22 августа. Отдельно подчеркивается, что на митинге будет проходить тестирование системы выставления геолокации в Telegram. И волонтеры готовы всех обучить тому, как это делается, рассказал URA.RU источник в краевом правительстве.

«Сегодня, 21 августа, такие сообщения пришли сотрудникам сразу нескольких министерств. Отдельно подчеркивается, что участие добровольное. Но навык проставления геотега в Telegram пригодится во время массовых мероприятий в День народного единства 4 ноября и во время празднования воссоединения Крыма с Россией 18 марта», — рассказывает собеседник.

Митинг состоится 22 августа в 10.00 у памятника Героям Фронта и Тыла. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.

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Сотрудники нескольких пермских министерство в рабочих чатах получили сообщения, где их приглашают на митинг в честь Дня Российского флага 22 августа. Отдельно подчеркивается, что на митинге будет проходить тестирование системы выставления геолокации в Telegram. И волонтеры готовы всех обучить тому, как это делается, рассказал URA.RU источник в краевом правительстве. «Сегодня, 21 августа, такие сообщения пришли сотрудникам сразу нескольких министерств. Отдельно подчеркивается, что участие добровольное. Но навык проставления геотега в Telegram пригодится во время массовых мероприятий в День народного единства 4 ноября и во время празднования воссоединения Крыма с Россией 18 марта», — рассказывает собеседник. Митинг состоится 22 августа в 10.00 у памятника Героям Фронта и Тыла. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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