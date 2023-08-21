Пермских чиновников на митинге научат ставить геотеги в Telegram

Торжественное собрание пройдет на эспланаде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сотрудники нескольких пермских министерство в рабочих чатах получили сообщения, где их приглашают на митинг в честь Дня Российского флага 22 августа. Отдельно подчеркивается, что на митинге будет проходить тестирование системы выставления геолокации в Telegram. И волонтеры готовы всех обучить тому, как это делается, рассказал URA.RU источник в краевом правительстве.

«Сегодня, 21 августа, такие сообщения пришли сотрудникам сразу нескольких министерств. Отдельно подчеркивается, что участие добровольное. Но навык проставления геотега в Telegram пригодится во время массовых мероприятий в День народного единства 4 ноября и во время празднования воссоединения Крыма с Россией 18 марта», — рассказывает собеседник.

Митинг состоится 22 августа в 10.00 у памятника Героям Фронта и Тыла. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации ответ не был получен.