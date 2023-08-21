В Екатеринбурге командир ДПС попался на прослушке сотрудников

21 августа 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Командир ДПС попался на прослушке сотрудников Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге командир ДПС попался на прослушке сотрудников. Мужчина приобрел устройство стоимостью 700 рублей. «45-летний подполковник Сергей — командир спецроты. Еще в 2020-м он взял подержанное устройство для прослушки по объявлению в интернете. Один из подчиненных не явился в нужный день на работу. Чтобы распутать это дело, командир отправил зама с диктофоном поговорить с ним. Та все сделала, а потом пошла к руководству с жалобой. Устройство сдала. На экспертизе его определили как специальное техническое средство для негласного получения информации. Теперь СК усматривает в действиях Сергея незаконный оборот устройств для прослушки», — пишет telegram- канал Ural Mash. Прослушка — означает незаконное подслушивание без разрешения и знания того, кто говорит посредством аппаратуры, без согласия даже одной из сторон, участвующих в беседе. Такое подслушивание запрещено законом, максимальное наказание за это — 5 лет тюремного заключения.

В Екатеринбурге командир ДПС попался на прослушке сотрудников. Мужчина приобрел устройство стоимостью 700 рублей. «45-летний подполковник Сергей — командир спецроты. Еще в 2020-м он взял подержанное устройство для прослушки по объявлению в интернете. Один из подчиненных не явился в нужный день на работу. Чтобы распутать это дело, командир отправил зама с диктофоном поговорить с ним. Та все сделала, а потом пошла к руководству с жалобой. Устройство сдала. На экспертизе его определили как специальное техническое средство для негласного получения информации. Теперь СК усматривает в действиях Сергея незаконный оборот устройств для прослушки», — пишет telegram- канал Ural Mash. Прослушка — означает незаконное подслушивание без разрешения и знания того, кто говорит посредством аппаратуры, без согласия даже одной из сторон, участвующих в беседе. Такое подслушивание запрещено законом, максимальное наказание за это — 5 лет тюремного заключения.