Пермяки не могут улететь из Домодедово из-за особого режима

В Москве задерживают рейс до Перми из-за режима «Ковер»

22 августа 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В московских аэропортах задерживают вылеты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рейс из Москвы в Пермь отложен на два часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ранее в столице РФ закрыли все аэропорты на вылеты и прилеты, был введен режим «Ковер». «Москва/ДМД — Пермь. Время по расписанию: 05:30. Расчетное время: 07:30», — указано на сайте пермского аэропорта. Ночью 22 августа во всех аэропортах Москвы объявили режим «Ковер». Его вводят, когда в небе замечены неизвестные объекты. В это время вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

Рейс из Москвы в Пермь отложен на два часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ранее в столице РФ закрыли все аэропорты на вылеты и прилеты, был введен режим «Ковер». «Москва/ДМД — Пермь. Время по расписанию: 05:30. Расчетное время: 07:30», — указано на сайте пермского аэропорта. Ночью 22 августа во всех аэропортах Москвы объявили режим «Ковер». Его вводят, когда в небе замечены неизвестные объекты. В это время вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.