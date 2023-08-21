21 августа 2023

Пермяки не могут улететь из Домодедово из-за особого режима

В Москве задерживают рейс до Перми из-за режима «Ковер»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, руление самолета, прилет в аэропорт
В московских аэропортах задерживают вылеты Фото:

Рейс из Москвы в Пермь отложен на два часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ранее в столице РФ закрыли все аэропорты на вылеты и прилеты, был введен режим «Ковер».

«Москва/ДМД — Пермь. Время по расписанию: 05:30. Расчетное время: 07:30», — указано на сайте пермского аэропорта.

Ночью 22 августа во всех аэропортах Москвы объявили режим «Ковер». Его вводят, когда в небе замечены неизвестные объекты. В это время вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.

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Рейс из Москвы в Пермь отложен на два часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ранее в столице РФ закрыли все аэропорты на вылеты и прилеты, был введен режим «Ковер». «Москва/ДМД — Пермь. Время по расписанию: 05:30. Расчетное время: 07:30», — указано на сайте пермского аэропорта. Ночью 22 августа во всех аэропортах Москвы объявили режим «Ковер». Его вводят, когда в небе замечены неизвестные объекты. В это время вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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