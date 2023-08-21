Пермяки не могут улететь из Домодедово из-за особого режима

В московских аэропортах задерживают вылеты
Рейс из Москвы в Пермь отложен на два часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Ранее в столице РФ закрыли все аэропорты на вылеты и прилеты, был введен режим «Ковер».
«Москва/ДМД — Пермь. Время по расписанию: 05:30. Расчетное время: 07:30», — указано на сайте пермского аэропорта.
Ночью 22 августа во всех аэропортах Москвы объявили режим «Ковер». Его вводят, когда в небе замечены неизвестные объекты. В это время вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район.
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