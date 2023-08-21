21 августа 2023

Baza: режим «Ковер» объявлен во Внуково и Домодедово. Скрин

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Некоторые рейсы отправлены в аэропорт Шереметьево Фото:

Ночью 22 августа во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим „Ковер“. Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет», — отмечают журналисты. Несколько рейсов отправлены в аэропорт Шереметьево.

План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. В последний раз такое было 21 августа. В московских аэропортах были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.

В московских аэропортах Внуково и Домодедово вновь объявлен режим «Ковер»
В московских аэропортах Внуково и Домодедово вновь объявлен режим «Ковер»
Фото:
Фото:

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Ночью 22 августа во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим „Ковер“. Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет», — отмечают журналисты. Несколько рейсов отправлены в аэропорт Шереметьево. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. В последний раз такое было 21 августа. В московских аэропортах были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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