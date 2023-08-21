Некоторые рейсы отправлены в аэропорт Шереметьево
Ночью 22 августа во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим „Ковер“. Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет», — отмечают журналисты. Несколько рейсов отправлены в аэропорт Шереметьево.
План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. В последний раз такое было 21 августа. В московских аэропортах были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.
В московских аэропортах Внуково и Домодедово вновь объявлен режим «Ковер»
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.