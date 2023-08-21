Baza: режим «Ковер» объявлен во Внуково и Домодедово. Скрин

22 августа 2023 в 04:36 Размер текста - 17 +

Некоторые рейсы отправлены в аэропорт Шереметьево Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ночью 22 августа во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим „Ковер“. Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет», — отмечают журналисты. Несколько рейсов отправлены в аэропорт Шереметьево. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. В последний раз такое было 21 августа. В московских аэропортах были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. В московских аэропортах Внуково и Домодедово вновь объявлен режим «Ковер» Telegram-канал Baza Фото: онлайн-табло аэропорта Внуково Фото: онлайн-табло аэропорта Внуково

Ночью 22 августа во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В московских аэропортах Внуково и Домодедово опять объявлен режим „Ковер“. Задерживаются несколько самолетов на вылет и на прилет», — отмечают журналисты. Несколько рейсов отправлены в аэропорт Шереметьево. План «Ковер» вводится, когда в небе замечены неизвестные объекты. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район. В последний раз такое было 21 августа. В московских аэропортах были задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет.