21 августа 2023

ТАСС: все столичные аэропорты закрыты на прилеты и вылеты

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Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы Фото:

В Москве закрыты все аэропорты. Об этом сообщают представители авиаслужб.

«Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты», — сообщили авиаслужбы ТАСС. Отмечается, что толичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы, вылеты также отложены.

Ранее во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом говорилось в 2:30 по московскому времени.

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В Москве закрыты все аэропорты. Об этом сообщают представители авиаслужб. «Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты», — сообщили авиаслужбы ТАСС. Отмечается, что толичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы, вылеты также отложены. Ранее во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом говорилось в 2:30 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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