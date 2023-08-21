ТАСС: все столичные аэропорты закрыты на прилеты и вылеты

22 августа 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве закрыты все аэропорты. Об этом сообщают представители авиаслужб. «Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты», — сообщили авиаслужбы ТАСС. Отмечается, что толичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы, вылеты также отложены. Ранее во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом говорилось в 2:30 по московскому времени.

В Москве закрыты все аэропорты. Об этом сообщают представители авиаслужб. «Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты», — сообщили авиаслужбы ТАСС. Отмечается, что толичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы, вылеты также отложены. Ранее во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом говорилось в 2:30 по московскому времени.