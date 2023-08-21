ТАСС: все столичные аэропорты закрыты на прилеты и вылеты

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы
В Москве закрыты все аэропорты. Об этом сообщают представители авиаслужб.
«Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты», — сообщили авиаслужбы ТАСС. Отмечается, что толичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы, вылеты также отложены.
Ранее во всех московских аэропортах был объявлен режим «Ковер». Об этом говорилось в 2:30 по московскому времени.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.