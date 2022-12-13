У директоров школ ХМАО появились советники

В школах ХМАО появилась новая должность советника директора по воспитательной работе. Директор департамента образования округа Алексей Дренин сообщил корреспонденту URA.RU, что это федеральная инициатива.
«Это проект стартовал по всему округу, ХМАО также вошел в пилотный проект. Уже 155 человек работают в должности советников директоров школ по воспитательной работе в разных муниципалитетах округа», — прокомментировал Дренин.
По словам Дренина, округ участвует в пилотном проекте с сентября. «Средства на оплату труда советников будут выделены на условиях софинансирования из федерального бюджета, то есть, траты муниципалитетов будут компенсироваться», — добавил Дренин.
Ранее URA.RU писало о появлении советников директоров школ в Курганской области. Набор на эти должности начнется в январе 2023 года.
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