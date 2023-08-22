Эксперт раскрыл, почему свердловчане стали чаще умирать от передозировки наркотиками

Источник: свердловским наркоманам подмешивают чистый метадон

22 августа 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

В РФ фиксируется рост числа отравлений метадоном, и любая доза для наркоманов может стать последней Фото: Илья Московец © URA.RU Участившиеся случаи гибели свердловчан от передозировки наркотиками могут быть связаны с употреблением фармацевтического метадона, который подмешивают в другие виды наркотиков. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал эксперт в сфере оборота наркотиков. Источники агентства не исключают, что делать это могут целенаправленно. «На основании определенных данных можно предполагать, что метадон, который попадает в Россию, является фармацевтическим и идет через Украину, где развита заместительная терапия (метадон как опиат используют для паллиативной терапии наркомании, — прим. URA.RU). В Украину он поступает из Канады. Случаи отравления чистым метадоном стали фиксироваться в разных регионах России с 2022 года и наводят на две мысли. С одной стороны, рост смертей может быть связан с грубыми ошибками в дозировании, с другой — предумышленное создание смертельной смеси», — отмечает собеседник. Его слова подтверждает недавний отчет разработчиков системы для госструктур в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «АИПСИН», которую используют, в том числе и свердловские полицейские. Согласно данным, с января 2022 года в стране начали фиксировать серию схожих смертей от непреднамеренной передозировки наркотиками. Как правило, наркоманы употребляли мефедрон, амфетамин или «соли», но в крови у них находили также метадон. У погибших были схожие симптомы перед смертью, в том числе нетипичный одновременный отек и мозга, и легких. «Возможная цель [тех, кто распространяет наркотики] — компрометация государства в глазах общественности как не способного остановить эпидемию смертельных передозировок. И, тем самым, в совокупности с аналогичными акциями привести к дестабилизации общества», — говорится в отчете «АИПСИН». В Свердловской области череда смертей схожего характера началась в марте с гибели супругов в квартире на Таганской в Екатеринбурге. Они умерли от передозировки наркотиками, тела пролежали в квартире несколько дней. Вместе с умершими в квартире находились их трехлетний сын и девятимесячная дочка.

В начале августа на улице Баумана в Екатеринбурге прохожие обнаружили пятилетнюю девочку, которая долго играла на площадке одна. Она пояснила, что приехала сюда с отцом. Тот сказал, что отойдет ненадолго, но не вернулся. Вскоре его тело нашли в кустах неподалеку, он умер от передозировки наркотиками.

Спустя неделю в Каменске-Уральском появилась новость о пропаже 16-летней девушки. Вечером она шла с вокзала домой через лесополосу и перестала выходить на связь. На следующий день ее тело нашли в лесу без признаков криминальной смерти. В крови погибшей обнаружили наркотики.

21 августа в Асбесте в квартире нашли тела супругов, рядом были трое детей. Предварительная причина смерти мужа и жены — передозировка наркотиками, в их крови нашли метадон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участившиеся случаи гибели свердловчан от передозировки наркотиками могут быть связаны с употреблением фармацевтического метадона, который подмешивают в другие виды наркотиков. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал эксперт в сфере оборота наркотиков. Источники агентства не исключают, что делать это могут целенаправленно. «На основании определенных данных можно предполагать, что метадон, который попадает в Россию, является фармацевтическим и идет через Украину, где развита заместительная терапия (метадон как опиат используют для паллиативной терапии наркомании, — прим. URA.RU). В Украину он поступает из Канады. Случаи отравления чистым метадоном стали фиксироваться в разных регионах России с 2022 года и наводят на две мысли. С одной стороны, рост смертей может быть связан с грубыми ошибками в дозировании, с другой — предумышленное создание смертельной смеси», — отмечает собеседник. Его слова подтверждает недавний отчет разработчиков системы для госструктур в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков «АИПСИН», которую используют, в том числе и свердловские полицейские. Согласно данным, с января 2022 года в стране начали фиксировать серию схожих смертей от непреднамеренной передозировки наркотиками. Как правило, наркоманы употребляли мефедрон, амфетамин или «соли», но в крови у них находили также метадон. У погибших были схожие симптомы перед смертью, в том числе нетипичный одновременный отек и мозга, и легких. «Возможная цель [тех, кто распространяет наркотики] — компрометация государства в глазах общественности как не способного остановить эпидемию смертельных передозировок. И, тем самым, в совокупности с аналогичными акциями привести к дестабилизации общества», — говорится в отчете «АИПСИН».