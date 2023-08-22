Восемь челябинцев попали в перечень лиц, финансирующих терроризм

23 августа 2023 в 02:13 Размер текста - 17 +

В перечень попали восемь жителей Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восемь жителей Челябинской области попали в обновленный список лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Четверо из них зарегистрированы в Магнитогорске, двое в Челябинске и по одному физлицу — в Копейске и Миассе. «Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1- 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — пишет «Российская газета» со ссылкой на обновленные данные Росфинмониторинга. В перечень попали четыре жителя Магнитогорска, два жителя Челябинска и по одному из Копейска и Миасса. По данным издания, в отношении семи представителей списка имеются сведения об их причастности к терроризму. В данных указано, что возраст челябинцев варьируется от 18 до 85 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе в конце июня состоялись учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Восемь жителей Челябинской области попали в обновленный список лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Четверо из них зарегистрированы в Магнитогорске, двое в Челябинске и по одному физлицу — в Копейске и Миассе. «Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1- 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — пишет «Российская газета» со ссылкой на обновленные данные Росфинмониторинга. В перечень попали четыре жителя Магнитогорска, два жителя Челябинска и по одному из Копейска и Миасса. По данным издания, в отношении семи представителей списка имеются сведения об их причастности к терроризму. В данных указано, что возраст челябинцев варьируется от 18 до 85 лет. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе в конце июня состоялись учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.