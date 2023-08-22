Восемь челябинцев попали в перечень лиц, финансирующих терроризм

Восемь жителей Челябинской области попали в обновленный список лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Четверо из них зарегистрированы в Магнитогорске, двое в Челябинске и по одному физлицу — в Копейске и Миассе.
«Организации и физические лица, включенные в Перечень на основании подпунктов 1- 3 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“», — пишет «Российская газета» со ссылкой на обновленные данные Росфинмониторинга. В перечень попали четыре жителя Магнитогорска, два жителя Челябинска и по одному из Копейска и Миасса.
По данным издания, в отношении семи представителей списка имеются сведения об их причастности к терроризму. В данных указано, что возраст челябинцев варьируется от 18 до 85 лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе в конце июня состоялись учения по борьбе с терроризмом с участием практически всех силовых структур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.