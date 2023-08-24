Шесть челябинских школ попали в топ-200 по России

Агентство RAEX опубликовало рейтинг школ по конкурентоспособности выпускников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области шесть школ попали в топ-200 в России по конкурентоспособности выпускников. Такой рейтинг опубликовало агентство «РАЭКС-Аналитика».

«Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников в 2023 году. Четвертое место — Физико-математический лицей №31 Челябинска с 0,8810 баллами. На 85 месте — лицей №39 Озерска с 0,43 баллами. 90-е место лицея №97 Челябинска (0.4179 баллов)», — указано на сайте сервиса RAEX.

Согласно данным RAEX, в топ по области также входит школа №5 УИМ в Магнитогорске, которая заняла 118 место с 0,3843 баллами. 121 место присуждено Челябинскому областному многопрофильному лицею-интернату для одаренных детей (Челябинск), набравшему 0,3782 баллов. Региональный топ закрывает гимназия №127 имени академика Евгения Аврорина в Снежинске, вставшая на 194 место и заработавшая 0,3339 баллов.

Рейтинг школ России по конкурентоспособности выпускников является частью девятого исследования поступления российских выпускников в лучшие университеты страны. Для выведения результатов учитывались доля поступивших в лучшие вузы, результаты ЕГЭ, количество тех, кто поступил на основании побед в олимпиадах, соотношение бюджетников, контрактников и так далее.