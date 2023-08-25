Лукашенко раскрыл, что будет с ЧВК «Вагнер» после покушения на Пригожина

Лукашенко: ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии
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Памяти Пригожина и Уткина. Тюмень , чвк вагнер
ЧВК «Вагнер» не будет покидать Белоруссию, отметил Александр Лукашенко Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии, несмотря на крушение самолета основателя военной компании Евгения Пригожина. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер»», — заявил Алескандр Лукашенко, его слова передает издание «Белта».

Он также отметил, что в течение ближайших дней 10 тысяч военных из частной компании будут находиться в Белоруссии. Лукашенко уточнил, что одна часть бойцов уедет, а другая останется.

Самолет, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области, передает телеканал 360. После крушения тела всех десяти человек были найдены. Официальное подтверждение смерти основателя ЧВК «Вагнер» ожидается после проведения экспертиз.

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ЧВК «Вагнер» останется в Белоруссии, несмотря на крушение самолета основателя военной компании Евгения Пригожина. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то этого не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер»», — заявил Алескандр Лукашенко, его слова передает издание «Белта». Он также отметил, что в течение ближайших дней 10 тысяч военных из частной компании будут находиться в Белоруссии. Лукашенко уточнил, что одна часть бойцов уедет, а другая останется. Самолет, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области, передает телеканал 360. После крушения тела всех десяти человек были найдены. Официальное подтверждение смерти основателя ЧВК «Вагнер» ожидается после проведения экспертиз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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