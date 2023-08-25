Песков ответил, что будет с ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина

Песков: ЧВК «Вагнер» не получала государственное финансирование

25 августа 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что у нет информации о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» не получала государственное финансирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока не знает, что дальше будет с ЧВК «Вагнер». «Не было государственного финансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии», — заявил Песков в ответ на вопрос, продолжится ли государственное финансирование частной военной компании. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока не может дать ответ на вопрос, что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели ее основателя Евгения Пригожина. По его словам, у него нет такой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». По его словам, с мая 2022 года по май 2023 года на это ушло 86,3 млн рублей. О финансировании ЧВК «Вагнер» президент рассказал спустя несколько дней после попытки мятежа, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Частная армия не дошла до Москвы всего 200 километров. Белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. После предотвращения мятежа Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер» позволили уйти в Белоруссию. Информация о смерти бизнесмена появилась 23 августа, когда в Тверской области разбился частный самолет. По данным Росавиации, Пригожин был в числе пассажиров самолета. Тела погибших были направлены на экспертизу. Путин выразил соболезнования семьям жертв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЧВК «Вагнер» не получала государственное финансирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока не знает, что дальше будет с ЧВК «Вагнер». «Не было государственного финансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии», — заявил Песков в ответ на вопрос, продолжится ли государственное финансирование частной военной компании. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока не может дать ответ на вопрос, что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели ее основателя Евгения Пригожина. По его словам, у него нет такой информации. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». По его словам, с мая 2022 года по май 2023 года на это ушло 86,3 млн рублей. О финансировании ЧВК «Вагнер» президент рассказал спустя несколько дней после попытки мятежа, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Частная армия не дошла до Москвы всего 200 километров. Белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. После предотвращения мятежа Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер» позволили уйти в Белоруссию. Информация о смерти бизнесмена появилась 23 августа, когда в Тверской области разбился частный самолет. По данным Росавиации, Пригожин был в числе пассажиров самолета. Тела погибших были направлены на экспертизу. Путин выразил соболезнования семьям жертв.