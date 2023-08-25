Песков ответил, что будет с ЧВК «Вагнер» после смерти Пригожина

ЧВК «Вагнер» не получала государственное финансирование. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что пока не знает, что дальше будет с ЧВК «Вагнер».
«Не было государственного финансирования. Это никак не связано с нахождением в Белоруссии», — заявил Песков в ответ на вопрос, продолжится ли государственное финансирование частной военной компании. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока не может дать ответ на вопрос, что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели ее основателя Евгения Пригожина. По его словам, у него нет такой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». По его словам, с мая 2022 года по май 2023 года на это ушло 86,3 млн рублей. О финансировании ЧВК «Вагнер» президент рассказал спустя несколько дней после попытки мятежа, организованного бизнесменом Евгением Пригожиным. Частная армия не дошла до Москвы всего 200 километров. Белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным. После предотвращения мятежа Пригожину и бойцам ЧВК «Вагнер» позволили уйти в Белоруссию.
Информация о смерти бизнесмена появилась 23 августа, когда в Тверской области разбился частный самолет. По данным Росавиации, Пригожин был в числе пассажиров самолета. Тела погибших были направлены на экспертизу. Путин выразил соболезнования семьям жертв.
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