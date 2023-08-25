На берегу челябинского озера продают базу отдыха за 6 млн рублей. Скрин

База отдыха расположена на берегу озера Касарги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области на берегу озера Касарги продают базу отдыха за шесть миллионов рублей, на территории которой находится 13 домиков. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Предлагается к продаже база отдыха „Касарги“. База расположена по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, озеро Касарги, приблизительно в 31 км к северо-западу от города Челябинска. Прямо на берегу озера», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

База продается за 6 100 000 рублей. На территории в 8 190 квадратных метров находятся 13 летних домиков. Все они требуют ремонта, отмечается в объявлении.

Ранее в регионе выставили на продажу озеро Жупино между Челябинском и Екатеринбургом. Водоем продают за два миллиона рублей. Озеро зарыблено и может использоваться для строительства баз отдыха или платной рыбалки.

На территории базы «Касарги» расположены 13 летних домиков Скрин с сайта объявлений «Авито»