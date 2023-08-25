25 августа 2023

На берегу челябинского озера продают базу отдыха за 6 млн рублей. Скрин

На берегу челябинского озера продают базу отдыха за 6 млн рублей. Скрин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водоросли на пляже Голубые озера. Курган , пляж, голубые озера, озеро, отдых, водоем
База отдыха расположена на берегу озера Касарги Фото:

В Челябинской области на берегу озера Касарги продают базу отдыха за шесть миллионов рублей, на территории которой находится 13 домиков. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Предлагается к продаже база отдыха „Касарги“. База расположена по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, озеро Касарги, приблизительно в 31 км к северо-западу от города Челябинска. Прямо на берегу озера», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

База продается за 6 100 000 рублей. На территории в 8 190 квадратных метров находятся 13 летних домиков. Все они требуют ремонта, отмечается в объявлении.

Ранее в регионе выставили на продажу озеро Жупино между Челябинском и Екатеринбургом. Водоем продают за два миллиона рублей. Озеро зарыблено и может использоваться для строительства баз отдыха или платной рыбалки.

На территории базы «Касарги» расположены 13 летних домиков
На территории базы «Касарги» расположены 13 летних домиков
База расположена на берегу озера
База расположена на берегу озера

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на берегу озера Касарги продают базу отдыха за шесть миллионов рублей, на территории которой находится 13 домиков. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Предлагается к продаже база отдыха „Касарги“. База расположена по адресу: Челябинская обл., Сосновский район, озеро Касарги, приблизительно в 31 км к северо-западу от города Челябинска. Прямо на берегу озера», — говорится в объявлении на сайте «Авито». База продается за 6 100 000 рублей. На территории в 8 190 квадратных метров находятся 13 летних домиков. Все они требуют ремонта, отмечается в объявлении. Ранее в регионе выставили на продажу озеро Жупино между Челябинском и Екатеринбургом. Водоем продают за два миллиона рублей. Озеро зарыблено и может использоваться для строительства баз отдыха или платной рыбалки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...