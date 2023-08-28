Челябинский военный попался с поддельными правами спустя день после их покупки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
За использование поддельного удостоверения военного приговорили к штрафу Фото:

Челябинский военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение и лишился его на следующий же день, попавшись сотрудникам ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за приобретение поддельных документов его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Имея намерения приобрести заведомо поддельное водительское удостоверение, разрешающее ему управлять транспортными средствами категорий: „В“, „В1“, „С“, „С1“, „М“ военнослужащий договорился об изготовлении ему водительского удостоверения. Он перевел денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, а также передал свою фотографию и копию паспорта с анкетными данными. После изготовления поддельного водительского удостоверения, перевел еще денежные средства в сумме 45 тысяч рублей, в качестве окончательного расчета», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что, получив документы, военнослужащий на следующий же день выехал прокатиться. Во время поездки он был остановлен экипажем ДПС. Он передал удостоверение сотрудникам, которые выявили факт подделки. В результате его незаконное использование было прекращено, а военного осудили на 50 тысяч рублей.

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Челябинский военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение и лишился его на следующий же день, попавшись сотрудникам ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за приобретение поддельных документов его оштрафовали на 50 тысяч рублей. «Имея намерения приобрести заведомо поддельное водительское удостоверение, разрешающее ему управлять транспортными средствами категорий: „В“, „В1“, „С“, „С1“, „М“ военнослужащий договорился об изготовлении ему водительского удостоверения. Он перевел денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, а также передал свою фотографию и копию паспорта с анкетными данными. После изготовления поддельного водительского удостоверения, перевел еще денежные средства в сумме 45 тысяч рублей, в качестве окончательного расчета», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что, получив документы, военнослужащий на следующий же день выехал прокатиться. Во время поездки он был остановлен экипажем ДПС. Он передал удостоверение сотрудникам, которые выявили факт подделки. В результате его незаконное использование было прекращено, а военного осудили на 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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