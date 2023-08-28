Челябинский военный попался с поддельными правами спустя день после их покупки

28 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

За использование поддельного удостоверения военного приговорили к штрафу Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинский военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение и лишился его на следующий же день, попавшись сотрудникам ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за приобретение поддельных документов его оштрафовали на 50 тысяч рублей. «Имея намерения приобрести заведомо поддельное водительское удостоверение, разрешающее ему управлять транспортными средствами категорий: „В“, „В1“, „С“, „С1“, „М“ военнослужащий договорился об изготовлении ему водительского удостоверения. Он перевел денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, а также передал свою фотографию и копию паспорта с анкетными данными. После изготовления поддельного водительского удостоверения, перевел еще денежные средства в сумме 45 тысяч рублей, в качестве окончательного расчета», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что, получив документы, военнослужащий на следующий же день выехал прокатиться. Во время поездки он был остановлен экипажем ДПС. Он передал удостоверение сотрудникам, которые выявили факт подделки. В результате его незаконное использование было прекращено, а военного осудили на 50 тысяч рублей.

Челябинский военнослужащий приобрел поддельное водительское удостоверение и лишился его на следующий же день, попавшись сотрудникам ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, за приобретение поддельных документов его оштрафовали на 50 тысяч рублей. «Имея намерения приобрести заведомо поддельное водительское удостоверение, разрешающее ему управлять транспортными средствами категорий: „В“, „В1“, „С“, „С1“, „М“ военнослужащий договорился об изготовлении ему водительского удостоверения. Он перевел денежные средства в сумме 40 тысяч рублей, а также передал свою фотографию и копию паспорта с анкетными данными. После изготовления поддельного водительского удостоверения, перевел еще денежные средства в сумме 45 тысяч рублей, в качестве окончательного расчета», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что, получив документы, военнослужащий на следующий же день выехал прокатиться. Во время поездки он был остановлен экипажем ДПС. Он передал удостоверение сотрудникам, которые выявили факт подделки. В результате его незаконное использование было прекращено, а военного осудили на 50 тысяч рублей.