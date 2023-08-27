Власти Мегиона призывают жителей к осторожности из-за медведей

28 августа 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Медведей в городе замечают второй день подряд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Мегиона (ХМАО) в очередной раз предупреждают жителей быть осторожными из-за медведя, который повадился пробираться в город. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Утром на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе садово-огороднического товарищества „Черемушки“ замечен медведь. Есть вероятность, что до настоящего времени хищник может быть на этой территории. Находящимся там горожанам следует быть бдительными. При обнаружении медведя необходимо сообщить по телефону дежурной части — 02 либо в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112», — сообщили в мэрии. Ранее администрация Мегиона уже информировала жителей о медведе в городе. Зверь был замечен недалеко от магазина «Березка». При этом в мэрии отметили, что сообщении о нападении хищника на жителей не поступало. «Всем кто отправляется в лес для сбора дикоросов и проведения отдыха, а также к водоемам для лова рыбы, необходимо быть осмотрительными и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об опасности встреч с медведями. Специалисты посоветовали создавать побольше шума, находясь в лесу, убирать за собой мусор, чтобы запахи не привлекли зверя, а также обходить стороной медвежат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Мегиона (ХМАО) в очередной раз предупреждают жителей быть осторожными из-за медведя, который повадился пробираться в город. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «Утром на пульт дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в районе садово-огороднического товарищества „Черемушки“ замечен медведь. Есть вероятность, что до настоящего времени хищник может быть на этой территории. Находящимся там горожанам следует быть бдительными. При обнаружении медведя необходимо сообщить по телефону дежурной части — 02 либо в единую дежурно-диспетчерскую службу — 112», — сообщили в мэрии. Ранее администрация Мегиона уже информировала жителей о медведе в городе. Зверь был замечен недалеко от магазина «Березка». При этом в мэрии отметили, что сообщении о нападении хищника на жителей не поступало. «Всем кто отправляется в лес для сбора дикоросов и проведения отдыха, а также к водоемам для лова рыбы, необходимо быть осмотрительными и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что природнадзор ХМАО предупредил об опасности встреч с медведями. Специалисты посоветовали создавать побольше шума, находясь в лесу, убирать за собой мусор, чтобы запахи не привлекли зверя, а также обходить стороной медвежат.