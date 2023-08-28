28 августа 2023

США вернут в КНР панд из зоопарка Вашингтона из-за разногласий

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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Китай подарил одну из панд США 20 лет назад в качестве символа дружбы Фото:

США вернет Китаю несколько больших панд, которые живут в зоопарке Вашингтона, из-за сложностей в отношениях между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне — прим. URA.RU) в конце года», — цитируют слова Жан-Пьер РИА Новости. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов, есть ли шанс оставить животных в США, несмотря на разногласия между странами. Карин Жан-Пьер отметила, что президент Америки Джо Байден еще не обсуждал вопрос сохранения панд в зоопарке.

Ранее стало известно, что Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я., которая была отправлена 20 лет назад. Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР уточнило, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на 10 лет, а в 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года.

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США вернет Китаю несколько больших панд, которые живут в зоопарке Вашингтона, из-за сложностей в отношениях между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне — прим. URA.RU) в конце года», — цитируют слова Жан-Пьер РИА Новости. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов, есть ли шанс оставить животных в США, несмотря на разногласия между странами. Карин Жан-Пьер отметила, что президент Америки Джо Байден еще не обсуждал вопрос сохранения панд в зоопарке. Ранее стало известно, что Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я., которая была отправлена 20 лет назад. Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР уточнило, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на 10 лет, а в 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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