США вернут в КНР панд из зоопарка Вашингтона из-за разногласий

29 августа 2023 в 00:32 Размер текста - 17 +

Китай подарил одну из панд США 20 лет назад в качестве символа дружбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU США вернет Китаю несколько больших панд, которые живут в зоопарке Вашингтона, из-за сложностей в отношениях между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне — прим. URA.RU) в конце года», — цитируют слова Жан-Пьер РИА Новости. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов, есть ли шанс оставить животных в США, несмотря на разногласия между странами. Карин Жан-Пьер отметила, что президент Америки Джо Байден еще не обсуждал вопрос сохранения панд в зоопарке. Ранее стало известно, что Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я., которая была отправлена 20 лет назад. Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР уточнило, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на 10 лет, а в 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года.

США вернет Китаю несколько больших панд, которые живут в зоопарке Вашингтона, из-за сложностей в отношениях между странами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Я полагаю, что панды, предположительно, покинут (зоопарк в Вашингтоне — прим. URA.RU) в конце года», — цитируют слова Жан-Пьер РИА Новости. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистов, есть ли шанс оставить животных в США, несмотря на разногласия между странами. Карин Жан-Пьер отметила, что президент Америки Джо Байден еще не обсуждал вопрос сохранения панд в зоопарке. Ранее стало известно, что Китай заберет из США большую панду-посланца дружбы по имени Я Я., которая была отправлена 20 лет назад. Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР уточнило, что соглашение о пребывании животного было заключено между двумя странами на 10 лет, а в 2013 его снова продлили на тот же срок. О том, что власти Китая готовы забрать животное обратно было объявлено в конце 2022 года.