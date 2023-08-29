Суд отказался признавать банкротом главу оборонного завода Гайсина

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, чиновник, сумка, портфель, бизнесмен, заседание, министр, бюрократ, функционер
Малика Гайсина требовал признать банкротом предприниматель, которому тот задолжал 520 тысяч рублей Фото:

Суд прекратил производство по делу о признании банкротом бизнесмена Малика Гайсина. Заявление о банкротстве признали необоснованным. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

«Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом необоснованным и прекращении производства», — говорится в материалах дела. В конце мая в Арбитражный суд поступило заявление от предпринимателя Дмитрия Светлолобова, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ», о признании Гайсина банкротом. Бизнесмен задолжал 520 тысяч рублей. В рамках дела о банкротстве суд арестовывал счета предпринимателя.

Еще раньше — 22 марта — Малика Гайсина, который также является гендиректором завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. 14 августа Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала изъять в доход государства несколько активов стоимостью 3 млрд рублей Гайсина. Как установил суд, эти активы бизнесмен приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 год.

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Суд прекратил производство по делу о признании банкротом бизнесмена Малика Гайсина. Заявление о банкротстве признали необоснованным. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. «Информация о принятом судебном акте — определение о признании заявления о признании гражданина банкротом необоснованным и прекращении производства», — говорится в материалах дела. В конце мая в Арбитражный суд поступило заявление от предпринимателя Дмитрия Светлолобова, профиль деятельности которого указан на сайте СБИС как «производство штукатурных работ», о признании Гайсина банкротом. Бизнесмен задолжал 520 тысяч рублей. В рамках дела о банкротстве суд арестовывал счета предпринимателя. Еще раньше — 22 марта — Малика Гайсина, который также является гендиректором завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. 14 августа Ленинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала изъять в доход государства несколько активов стоимостью 3 млрд рублей Гайсина. Как установил суд, эти активы бизнесмен приобрел в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы РФ с 1996 по 1999 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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