В школах ХМАО появились профильные бизнес-классы

Бизнес-классы появятся в тестовом режиме в начале нового учебного года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Старшеклассники югорских школ уже с 1 сентября смогут обучаться предпринимательской грамотности в профильных бизнес-классах. Соглашение о пилотном запуске проекта подписали бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск и глава Департамента образования Югры Алексей Дренин. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Бизнес-классы откроются уже 1 сентября 2023 года в пилотных школах Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Нефтеюганска. Обучаться в них смогут ученики профильных 10 и 11 классов. Упор в образовательной программе сделан на повышение финансовой и предпринимательской грамотности учеников старшей школы», — рассказала корреспонденту агентства Ирина Каск.

Омбудсмен пояснила, что за информационно-методическое сопровождение будет отвечать Институт развития образования Югры. Команда Уполномоченного, в свою очередь, обеспечит участие в проекте наиболее опытных и успешных предпринимателей, готовых передавать знания юным югорчанам.

Проект Каск представила еще в январе. Заручившись поддержкой губернатора Югры Натальи Комаровой и главы окружного депобразования Алексея Дренина, бизнес-омбудсмен анонсировала пилотный запуск проекта на августовском совещании педагогических работников ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о внедрении новой общеобразовательной программы в школах Югры. Теперь на уроках истории старшеклассники начнут изучать специальную военную операцию, а на ОБЖ — начальную военную подготовку.