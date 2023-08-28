28 августа 2023

В школах ХМАО появились профильные бизнес-классы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, поднятая рука, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Бизнес-классы появятся в тестовом режиме в начале нового учебного года Фото:

Старшеклассники югорских школ уже с 1 сентября смогут обучаться предпринимательской грамотности в профильных бизнес-классах. Соглашение о пилотном запуске проекта подписали бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск и глава Департамента образования Югры Алексей Дренин. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей.

«Бизнес-классы откроются уже 1 сентября 2023 года в пилотных школах Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Нефтеюганска. Обучаться в них смогут ученики профильных 10 и 11 классов. Упор в образовательной программе сделан на повышение финансовой и предпринимательской грамотности учеников старшей школы», — рассказала корреспонденту агентства Ирина Каск.

Омбудсмен пояснила, что за информационно-методическое сопровождение будет отвечать Институт развития образования Югры. Команда Уполномоченного, в свою очередь, обеспечит участие в проекте наиболее опытных и успешных предпринимателей, готовых передавать знания юным югорчанам.

Проект Каск представила еще в январе. Заручившись поддержкой губернатора Югры Натальи Комаровой и главы окружного депобразования Алексея Дренина, бизнес-омбудсмен анонсировала пилотный запуск проекта на августовском совещании педагогических работников ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о внедрении новой общеобразовательной программы в школах Югры. Теперь на уроках истории старшеклассники начнут изучать специальную военную операцию, а на ОБЖ — начальную военную подготовку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Старшеклассники югорских школ уже с 1 сентября смогут обучаться предпринимательской грамотности в профильных бизнес-классах. Соглашение о пилотном запуске проекта подписали бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск и глава Департамента образования Югры Алексей Дренин. Информацию об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей. «Бизнес-классы откроются уже 1 сентября 2023 года в пилотных школах Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Нефтеюганска. Обучаться в них смогут ученики профильных 10 и 11 классов. Упор в образовательной программе сделан на повышение финансовой и предпринимательской грамотности учеников старшей школы», — рассказала корреспонденту агентства Ирина Каск. Омбудсмен пояснила, что за информационно-методическое сопровождение будет отвечать Институт развития образования Югры. Команда Уполномоченного, в свою очередь, обеспечит участие в проекте наиболее опытных и успешных предпринимателей, готовых передавать знания юным югорчанам. Проект Каск представила еще в январе. Заручившись поддержкой губернатора Югры Натальи Комаровой и главы окружного депобразования Алексея Дренина, бизнес-омбудсмен анонсировала пилотный запуск проекта на августовском совещании педагогических работников ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о внедрении новой общеобразовательной программы в школах Югры. Теперь на уроках истории старшеклассники начнут изучать специальную военную операцию, а на ОБЖ — начальную военную подготовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...