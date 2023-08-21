Школьники ХМАО начнут изучать на уроках СВО

21 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Историю СВО будут изучать старшеклассники 10 и 11 классов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школах Ханты-Мансийского автономного округа на уроках истории старшеклассники начнут изучать специальную военную операцию, а на ОБЖ — начальную военную подготовку. Первые занятия начнутся с 1 сентября, сообщил глава окружного департамента образования Алексей Дренин. «Новый учебник истории разработан для учеников 10-11 классов. Департамент образования и науки округа заключил контракт с изданием „Просвещение“ на поставку новых учебников истории для 100% школ округа. Книги поступят в школы Югры к первому сентября», — пояснил Дренин во время эфира в группе окружного правительства «Югра» соцсети «ВКонтакте». По словам чиновника, предмет «Технология» также станет теперь называться «Трудовое обучение. Для этого учителя пройдут дополнительные курсы повышения квалификации. А в 2024 году в школы планируют вернут черчение и начальную военную подготовку, добавил Дренин. Ранее URA.RU писало о том, что помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новый учебник истории России. Последняя глава в нем будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям.

В школах Ханты-Мансийского автономного округа на уроках истории старшеклассники начнут изучать специальную военную операцию, а на ОБЖ — начальную военную подготовку. Первые занятия начнутся с 1 сентября, сообщил глава окружного департамента образования Алексей Дренин. «Новый учебник истории разработан для учеников 10-11 классов. Департамент образования и науки округа заключил контракт с изданием „Просвещение“ на поставку новых учебников истории для 100% школ округа. Книги поступят в школы Югры к первому сентября», — пояснил Дренин во время эфира в группе окружного правительства «Югра» соцсети «ВКонтакте». По словам чиновника, предмет «Технология» также станет теперь называться «Трудовое обучение. Для этого учителя пройдут дополнительные курсы повышения квалификации. А в 2024 году в школы планируют вернут черчение и начальную военную подготовку, добавил Дренин. Ранее URA.RU писало о том, что помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новый учебник истории России. Последняя глава в нем будет посвящена специальной военной операции и связанным с ней событиям.