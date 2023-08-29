Депутаты в Александровске устроили скандал из-за желания ревизоров выплатить себе премии

Депутатов в Александровске возмутило предложение выплатить премии ревизорам

Депутаты устроили словесную перепалку с главой КСП Александровского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты гордумы в Александровске (Пермский край) устроили скандал на очередном заседании думы. Народных избранников возмутило предложение главы контрольно-счетной палаты (КСП) Татьяны Пасынковой выплатить себе и коллегам премии за первый и второй квартал. Видео заседания гордумы размещено в паблике «Подслушано Александровск» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе заседания Пасынкова обратила внимание депутатов на то, что ранее они поддержали увеличение расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе, КСП. «Расходы увеличены пропорционально для всех органов МСУ: дума, администрация, КСП (из них если кто-то сейчас говорит о том, что только КСП увеличили расходы). Из них, согласно решению гордумы, контрольно-счетной палате фонд оплаты труда на 2023 год увеличен на 318 тысяч рублей: 156 тысяч председателю и 162 тысячи рублей — аппарату», — пояснила Пасынкова.

Согласно документу, представленному Пасынковой на обсуждение депутатов, председателю КСП за первый и второй квартал предлагалось выплатить премию в размере 55 тысяч рублей, двум аудиторам КСП — по 37 тысяч рублей.

Однако депутат Марина Зимина публично пристыдила Пасынкову. Она напомнила, что бюджет округа дотационный, а денег «вечно не хватает ни на что». Ряд коллег поддержали Зимину. Они предложили перераспределить средства, предназначенные на премии на другие статьи расходов КСП. После этого Зимина и Пасвынкова устроили перепалку, высказав друг другу ряд взаимных претензий.

Учредителем контрольно-счетной палаты Александровского округа является местная гордума. В положении о КСП сказано, что она «осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета». Гордума Александровска известна своими скандалами, которые не раз устраивали народные избранники. Из-за разногласий в представительном органе округ несколько лет оставался без главы.