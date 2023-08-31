Герой России провел встречу с юными самбистами в Свердловской области. Видео

31 августа 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Герой России и космонавт Юрий Усачев встретился со спортсменами из Верхней Пышмы Фото: Московец Илья © URA.RU Герой России, космонавт Юрий Усачев посетил Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область), где встретился с юными спортсменами «СШ Единоборств». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Экскурсию по Дворцу самбо и единоборств для Юрия Усачева провели координатор партийного проекта „Za самбо“ в регионе Алексей Свалов и президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. Герой России увидел инфраструктуру современного спортивного центра и тренировочный процесс. Также он познакомился с юными самбистами, дзюдоистами, тхэквондистами, гимнастками», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область». По словам космонавта, школа самбо предоставляет ребятам прекрасные возможности, а дальше все зависит от того, насколько они смогут этим воспользоваться. «Ребятам прививается очень позитивный навык работы с телом, опыт координации и взаимодействия в коллективе. Формируется своя среда, своя атмосфера, своя субкультура, что очень важно. Человек учится взаимодействовать с коллективом на уровне соревнований, благодаря этому воспитывается и дух, и тело, что очень пригодится в будущем. Ведь то же самое взаимодействие происходит и между космонавтами на орбите», — отметил Юрий Усачев.

Герой России, космонавт Юрий Усачев посетил Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы (Свердловская область), где встретился с юными спортсменами «СШ Единоборств». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Экскурсию по Дворцу самбо и единоборств для Юрия Усачева провели координатор партийного проекта „Za самбо“ в регионе Алексей Свалов и президент Федерации самбо Свердловской области Шухрат Махмудов. Герой России увидел инфраструктуру современного спортивного центра и тренировочный процесс. Также он познакомился с юными самбистами, дзюдоистами, тхэквондистами, гимнастками», — пишет telegram-канал «Za самбо Свердловская область». По словам космонавта, школа самбо предоставляет ребятам прекрасные возможности, а дальше все зависит от того, насколько они смогут этим воспользоваться. «Ребятам прививается очень позитивный навык работы с телом, опыт координации и взаимодействия в коллективе. Формируется своя среда, своя атмосфера, своя субкультура, что очень важно. Человек учится взаимодействовать с коллективом на уровне соревнований, благодаря этому воспитывается и дух, и тело, что очень пригодится в будущем. Ведь то же самое взаимодействие происходит и между космонавтами на орбите», — отметил Юрий Усачев.