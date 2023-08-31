В районе ХМАО в День знаний откроются новые образовательные центры

Для нужд центров «Точка роста» в школах Нижневартовского района переоборудовали кабинеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День знаний в школах села Охтеурье и поселка Зайцева речка Нижневартовского района ХМАО откроются новые образовательные центры для учащихся «Точка роста». В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что учебные лаборатории оборудовали в рамках национального проекта «Образование».

«В рамках национального проекта „Образование“ в Зайцевореченской и Охтеурской средних школах 1 сентября откроются два новых образовательных центра „Точка роста“. Это современные лаборатории для углубленного изучения предметов гуманитарной и технической направленности: физики, химии, информатики и биологии», — рассказали в пресс-службе.

Для нужд Центра в школах переоборудовали четыре кабинета: сделали капитальный ремонт, сменили мебель, закупили пособия для обучения. После основных уроков педагоги будут проводить в Центрах дополнительные занятия по предметам цифрового и гуманитарного профиля.

Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО появились профильные бизнес-классы. С 1 сентября старшеклассники начнут изучать основы предпринимательской грамотности.