В районе ХМАО в День знаний откроются новые образовательные центры

В День знаний в школах села Охтеурье и поселка Зайцева речка Нижневартовского района ХМАО откроются новые образовательные центры для учащихся «Точка роста». В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что учебные лаборатории оборудовали в рамках национального проекта «Образование».
«В рамках национального проекта „Образование“ в Зайцевореченской и Охтеурской средних школах 1 сентября откроются два новых образовательных центра „Точка роста“. Это современные лаборатории для углубленного изучения предметов гуманитарной и технической направленности: физики, химии, информатики и биологии», — рассказали в пресс-службе.
Для нужд Центра в школах переоборудовали четыре кабинета: сделали капитальный ремонт, сменили мебель, закупили пособия для обучения. После основных уроков педагоги будут проводить в Центрах дополнительные занятия по предметам цифрового и гуманитарного профиля.
Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО появились профильные бизнес-классы. С 1 сентября старшеклассники начнут изучать основы предпринимательской грамотности.
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