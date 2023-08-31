В районе ХМАО в День знаний откроются новые образовательные центры

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, класс, школа, занятия, старшеклассники
Для нужд центров «Точка роста» в школах Нижневартовского района переоборудовали кабинеты Фото:

В День знаний в школах села Охтеурье и поселка Зайцева речка Нижневартовского района ХМАО откроются новые образовательные центры для учащихся «Точка роста». В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что учебные лаборатории оборудовали в рамках национального проекта «Образование».

«В рамках национального проекта „Образование“ в Зайцевореченской и Охтеурской средних школах 1 сентября откроются два новых образовательных центра „Точка роста“. Это современные лаборатории для углубленного изучения предметов гуманитарной и технической направленности: физики, химии, информатики и биологии», — рассказали в пресс-службе.

Для нужд Центра в школах переоборудовали четыре кабинета: сделали капитальный ремонт, сменили мебель, закупили пособия для обучения. После основных уроков педагоги будут проводить в Центрах дополнительные занятия по предметам цифрового и гуманитарного профиля.

Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО появились профильные бизнес-классы. С 1 сентября старшеклассники начнут изучать основы предпринимательской грамотности.

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В День знаний в школах села Охтеурье и поселка Зайцева речка Нижневартовского района ХМАО откроются новые образовательные центры для учащихся «Точка роста». В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что учебные лаборатории оборудовали в рамках национального проекта «Образование». «В рамках национального проекта „Образование“ в Зайцевореченской и Охтеурской средних школах 1 сентября откроются два новых образовательных центра „Точка роста“. Это современные лаборатории для углубленного изучения предметов гуманитарной и технической направленности: физики, химии, информатики и биологии», — рассказали в пресс-службе. Для нужд Центра в школах переоборудовали четыре кабинета: сделали капитальный ремонт, сменили мебель, закупили пособия для обучения. После основных уроков педагоги будут проводить в Центрах дополнительные занятия по предметам цифрового и гуманитарного профиля. Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО появились профильные бизнес-классы. С 1 сентября старшеклассники начнут изучать основы предпринимательской грамотности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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