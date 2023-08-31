31 августа 2023

Пермячки отсудили 1,5 млн рублей за падение снега на их иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, опасно для жизни, снег на крыше
Упавший с кровли здания снег серьезно повредил две иномарки Фото:

Две жительницы Перми получат компенсацию в размере около 1,5 млн рублей за повреждение своих автомобилей упавшим с крыши снегом. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Женщины потребовали возместить материальный ущерб от владельцев здания, обратившись с соответствующим иском в суд.

«Суд установил, что помещение на первом этаже здания закреплено на праве хозяйственного ведения за ПМУП „Городское и коммунальное хозяйство“. Второй этаж принадлежит физическому лицу. Суд пришел к выводу о неисполнении ответчиками надлежащим образом обязанностей, в результате чего был причинен вред автомобилям истцов. Постановил взыскать с владельцев здания в пользу хозяйки Toyota Avensis 738700 рублей, в пользу хозяйки Toyota Auris 825400 рублей», — сообщается на сайте Пермского краевого суда.

Стоимость ремонта иномарок была определена экспертом Пермской лаборатории судебных экспертиз. Решение о взыскании компенсации было принято Свердловским районным судом, ответчики оспорили его в краевом суде, который также встал на сторону потерпевших.

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Две жительницы Перми получат компенсацию в размере около 1,5 млн рублей за повреждение своих автомобилей упавшим с крыши снегом. Инцидент произошел в феврале 2023 года. Женщины потребовали возместить материальный ущерб от владельцев здания, обратившись с соответствующим иском в суд. «Суд установил, что помещение на первом этаже здания закреплено на праве хозяйственного ведения за ПМУП „Городское и коммунальное хозяйство“. Второй этаж принадлежит физическому лицу. Суд пришел к выводу о неисполнении ответчиками надлежащим образом обязанностей, в результате чего был причинен вред автомобилям истцов. Постановил взыскать с владельцев здания в пользу хозяйки Toyota Avensis 738700 рублей, в пользу хозяйки Toyota Auris 825400 рублей», — сообщается на сайте Пермского краевого суда. Стоимость ремонта иномарок была определена экспертом Пермской лаборатории судебных экспертиз. Решение о взыскании компенсации было принято Свердловским районным судом, ответчики оспорили его в краевом суде, который также встал на сторону потерпевших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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