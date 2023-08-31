31 августа 2023

Екатеринбуржцы пожаловались на затопленные улицы после ливня. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В городе прошел сильный ливень, из-за чего на некоторых участках образовались глубокие лужи (фото из архива) Фото:

Часть улиц в Екатеринбурге после сильных дождей оказалась затоплена. Из-за этого некоторые дети не смогли нормально дойти до школы, в лужах начали обживаться утки. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«На перекрестке Ильича — Избирателей затоплен пешеходный переход, дети не могут нормально попасть в школу», — рассказала собеседница. «Некоторые лужи настолько глубокие, что туда пришли плавать утки», — поделился другой читатель.

В Екатеринбурге последнюю неделю льют сильные дожди. 1 сентября также выпали серьезные осадки. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, справляются ли ливневки. Там ответили, что справляются. «Норматив ухода воды в ливневки — 30-40 минут, а если дождь не прекращается, время ухода воды увеличивается. Ливневка не должна принимать в себя воду за считанные секунды. Простой пример — если вы моете кружку в раковине, то вода уходит равномерно. Но если вы выльете туда ведро воды, то времени для ее ухода потребуется больше», — отметили в администрации.

По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся 2 сентября. Над Свердловской областью начнет усиливаться антициклон, расположенный сейчас в районе Карского моря.

Возле трамвайной остановки на Большакова
Возле трамвайной остановки на Большакова
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Ситуация на перекрестке Ильича — Избирателей
Ситуация на перекрестке Ильича — Избирателей
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Часть улиц в Екатеринбурге после сильных дождей оказалась затоплена. Из-за этого некоторые дети не смогли нормально дойти до школы, в лужах начали обживаться утки. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На перекрестке Ильича — Избирателей затоплен пешеходный переход, дети не могут нормально попасть в школу», — рассказала собеседница. «Некоторые лужи настолько глубокие, что туда пришли плавать утки», — поделился другой читатель. В Екатеринбурге последнюю неделю льют сильные дожди. 1 сентября также выпали серьезные осадки. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, справляются ли ливневки. Там ответили, что справляются. «Норматив ухода воды в ливневки — 30-40 минут, а если дождь не прекращается, время ухода воды увеличивается. Ливневка не должна принимать в себя воду за считанные секунды. Простой пример — если вы моете кружку в раковине, то вода уходит равномерно. Но если вы выльете туда ведро воды, то времени для ее ухода потребуется больше», — отметили в администрации. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся 2 сентября. Над Свердловской областью начнет усиливаться антициклон, расположенный сейчас в районе Карского моря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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