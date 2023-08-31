Часть улиц в Екатеринбурге после сильных дождей оказалась затоплена. Из-за этого некоторые дети не смогли нормально дойти до школы, в лужах начали обживаться утки. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«На перекрестке Ильича — Избирателей затоплен пешеходный переход, дети не могут нормально попасть в школу», — рассказала собеседница. «Некоторые лужи настолько глубокие, что туда пришли плавать утки», — поделился другой читатель.
В Екатеринбурге последнюю неделю льют сильные дожди. 1 сентября также выпали серьезные осадки. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, справляются ли ливневки. Там ответили, что справляются. «Норматив ухода воды в ливневки — 30-40 минут, а если дождь не прекращается, время ухода воды увеличивается. Ливневка не должна принимать в себя воду за считанные секунды. Простой пример — если вы моете кружку в раковине, то вода уходит равномерно. Но если вы выльете туда ведро воды, то времени для ее ухода потребуется больше», — отметили в администрации.
По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся 2 сентября. Над Свердловской областью начнет усиливаться антициклон, расположенный сейчас в районе Карского моря.
Часть улиц в Екатеринбурге после сильных дождей оказалась затоплена. Из-за этого некоторые дети не смогли нормально дойти до школы, в лужах начали обживаться утки. Об этом URA.RU сообщили читатели. «На перекрестке Ильича — Избирателей затоплен пешеходный переход, дети не могут нормально попасть в школу», — рассказала собеседница. «Некоторые лужи настолько глубокие, что туда пришли плавать утки», — поделился другой читатель. В Екатеринбурге последнюю неделю льют сильные дожди. 1 сентября также выпали серьезные осадки. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать, справляются ли ливневки. Там ответили, что справляются. «Норматив ухода воды в ливневки — 30-40 минут, а если дождь не прекращается, время ухода воды увеличивается. Ливневка не должна принимать в себя воду за считанные секунды. Простой пример — если вы моете кружку в раковине, то вода уходит равномерно. Но если вы выльете туда ведро воды, то времени для ее ухода потребуется больше», — отметили в администрации. По прогнозам синоптиков, дожди прекратятся 2 сентября. Над Свердловской областью начнет усиливаться антициклон, расположенный сейчас в районе Карского моря.