Концерт группы «Смысловые галлюцинации», который должен был состояться 2 сентября в Новом Уренгое, перенесен на завтра, 3 сентября. Музыканты не смогли вовремя прилететь из-за погоды. Пресс-служба мэрии города опубликовала в соцсетях видеообращение лидера группы Сергея Бобунца.
«Привет, друзья! На связи Сергей Бобунец. Поздравляю Новый Уренгой с Днем города. Сегодня, к огромному сожалению, у нас по метеоусловиям не получается попасть на праздник. Но мы обязательно отыграем концерт завтра», — сказал музыкант. Видео опубликовано в telegram-канале «НУР. Официально».
Артист пообещал исполнить свои старые хиты и новые композиции. Выступление состоится 3 сентября в 21:00 на городской площади.
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