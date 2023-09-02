Группа «Смысловые галлюцинации» не прилетела в Новый Уренгой из-за погоды. Видео

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Смысловые галлюцинации - 25 лет. Екатеринбург, бобунец сергей, смысловые галлюцинации
Концерт группы «Смысловые галлюцинации» перенесли на 3 сентября Фото:

Концерт группы «Смысловые галлюцинации», который должен был состояться 2 сентября в Новом Уренгое, перенесен на завтра, 3 сентября. Музыканты не смогли вовремя прилететь из-за погоды. Пресс-служба мэрии города опубликовала в соцсетях видеообращение лидера группы Сергея Бобунца.

«Привет, друзья! На связи Сергей Бобунец. Поздравляю Новый Уренгой с Днем города. Сегодня, к огромному сожалению, у нас по метеоусловиям не получается попасть на праздник. Но мы обязательно отыграем концерт завтра», — сказал музыкант. Видео опубликовано в telegram-канале «НУР. Официально».

Артист пообещал исполнить свои старые хиты и новые композиции. Выступление состоится 3 сентября в 21:00 на городской площади.

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Концерт группы «Смысловые галлюцинации», который должен был состояться 2 сентября в Новом Уренгое, перенесен на завтра, 3 сентября. Музыканты не смогли вовремя прилететь из-за погоды. Пресс-служба мэрии города опубликовала в соцсетях видеообращение лидера группы Сергея Бобунца. «Привет, друзья! На связи Сергей Бобунец. Поздравляю Новый Уренгой с Днем города. Сегодня, к огромному сожалению, у нас по метеоусловиям не получается попасть на праздник. Но мы обязательно отыграем концерт завтра», — сказал музыкант. Видео опубликовано в telegram-канале «НУР. Официально». Артист пообещал исполнить свои старые хиты и новые композиции. Выступление состоится 3 сентября в 21:00 на городской площади.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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