Бастрыкин запросил доклад об инциденте с челябинскими школьницами у Вечного огня

Бастрыкин проследит за делом чебаркульских школьниц
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с девочками-подростками, которые что-то жарили на Вечном огне в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом сообщил пресс-центр СКР.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях сообщалось о совершении подростками противоправных действий у Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Двух школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы в Чебаркуле, заметили прохожие. Полиция установила их личности и провела беседы с родителями.
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