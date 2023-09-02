Бастрыкин запросил доклад об инциденте с челябинскими школьницами у Вечного огня

03 сентября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проследит за делом чебаркульских школьниц Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с девочками-подростками, которые что-то жарили на Вечном огне в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом сообщил пресс-центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях сообщалось о совершении подростками противоправных действий у Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Двух школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы в Чебаркуле, заметили прохожие. Полиция установила их личности и провела беседы с родителями.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с девочками-подростками, которые что-то жарили на Вечном огне в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом сообщил пресс-центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях сообщалось о совершении подростками противоправных действий у Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Двух школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы в Чебаркуле, заметили прохожие. Полиция установила их личности и провела беседы с родителями.