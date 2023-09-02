02 сентября 2023
01 сентября 2023

Бастрыкин запросил доклад об инциденте с челябинскими школьницами у Вечного огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин проследит за делом чебаркульских школьниц Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с девочками-подростками, которые что-то жарили на Вечном огне в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом сообщил пресс-центр СКР.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях сообщалось о совершении подростками противоправных действий у Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Двух школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы в Чебаркуле, заметили прохожие. Полиция установила их личности и провела беседы с родителями.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с девочками-подростками, которые что-то жарили на Вечном огне в Чебаркуле (Челябинская область). Об этом сообщил пресс-центр СКР. «Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. В социальных сетях сообщалось о совершении подростками противоправных действий у Вечного огня в парке Победы города Чебаркуля», — сообщается в telegram-канале ведомства. Двух школьниц, которые что-то жарили на Вечном огне в парке Победы в Чебаркуле, заметили прохожие. Полиция установила их личности и провела беседы с родителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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