Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова может быть связана с неудачами в контрнаступлении ВСУ. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«В Киеве собралась совершенно аморальная публика, сброд,. Такие их передвижения сигнализируют о том, что цели хваленого „контрнаступа“ не достигаются ими», — сообщил Константинов РИА Новости.
По мнению главы крымского парламента, смена министра обороны не повлечет за собой улучшения позиций ВСУ. «На ситуацию на фронте это никак не повлияет. Фамилии здесь совершенно не имеют смысла», — подчеркнул Константинов.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отправить в отставку министра обороны страны Алексея Резникова. Вместо него, пост оборонного ведомства Украины займет Рустем Умеров. Западные эксперты признали провал контрнаступления ВСУ, начавшегося в июне. Основной причиной неудач украинских военных стала мощная оборона и сопротивление российских войск.
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