04 сентября 2023

На главном танковом заводе РФ началась модернизация

На «Уралвагонзаводе», где делают танки, модернизируют термический цех
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, токарный станок, промышленность, токарь, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
На УВЗ модернизируют оборудование в термическом цехе Фото:

В одном из термических цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали модернизацию оборудования, чтобы справиться с увеличившимся объемом работ. Также на предприятии повышают квалификацию сотрудников, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в telegram-канале.

«Термический цех №3 „Уралвагонзавода“ работает в усиленном режиме, чтобы справиться с увеличенным объемом работы, в подразделении проходит модернизация оборудования. Но кроме оборудования важную роль в решении производственных задач играет квалифицированный персонал. Люди обучаются специфическим умениям и навыкам прямо на производстве», — отметили на УВЗ.

На предприятии выделяют две редкие профессии, без которых невозможно наладить производство в термическом цехе — плавильщик и газорезчик. Плавильщик с помощью пресса и подкладки возвращает сложным деталям точную геометрию, а газорезчик снимает фаску с деталей. На обучение этому навыку уходят месяцы.

Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.

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В одном из термических цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали модернизацию оборудования, чтобы справиться с увеличившимся объемом работ. Также на предприятии повышают квалификацию сотрудников, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в telegram-канале. «Термический цех №3 „Уралвагонзавода“ работает в усиленном режиме, чтобы справиться с увеличенным объемом работы, в подразделении проходит модернизация оборудования. Но кроме оборудования важную роль в решении производственных задач играет квалифицированный персонал. Люди обучаются специфическим умениям и навыкам прямо на производстве», — отметили на УВЗ. На предприятии выделяют две редкие профессии, без которых невозможно наладить производство в термическом цехе — плавильщик и газорезчик. Плавильщик с помощью пресса и подкладки возвращает сложным деталям точную геометрию, а газорезчик снимает фаску с деталей. На обучение этому навыку уходят месяцы. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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