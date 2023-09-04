На главном танковом заводе РФ началась модернизация

На «Уралвагонзаводе», где делают танки, модернизируют термический цех

05 сентября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

На УВЗ модернизируют оборудование в термическом цехе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одном из термических цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали модернизацию оборудования, чтобы справиться с увеличившимся объемом работ. Также на предприятии повышают квалификацию сотрудников, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в telegram-канале. «Термический цех №3 „Уралвагонзавода“ работает в усиленном режиме, чтобы справиться с увеличенным объемом работы, в подразделении проходит модернизация оборудования. Но кроме оборудования важную роль в решении производственных задач играет квалифицированный персонал. Люди обучаются специфическим умениям и навыкам прямо на производстве», — отметили на УВЗ. На предприятии выделяют две редкие профессии, без которых невозможно наладить производство в термическом цехе — плавильщик и газорезчик. Плавильщик с помощью пресса и подкладки возвращает сложным деталям точную геометрию, а газорезчик снимает фаску с деталей. На обучение этому навыку уходят месяцы. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.

В одном из термических цехов «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») начали модернизацию оборудования, чтобы справиться с увеличившимся объемом работ. Также на предприятии повышают квалификацию сотрудников, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода» в telegram-канале. «Термический цех №3 „Уралвагонзавода“ работает в усиленном режиме, чтобы справиться с увеличенным объемом работы, в подразделении проходит модернизация оборудования. Но кроме оборудования важную роль в решении производственных задач играет квалифицированный персонал. Люди обучаются специфическим умениям и навыкам прямо на производстве», — отметили на УВЗ. На предприятии выделяют две редкие профессии, без которых невозможно наладить производство в термическом цехе — плавильщик и газорезчик. Плавильщик с помощью пресса и подкладки возвращает сложным деталям точную геометрию, а газорезчик снимает фаску с деталей. На обучение этому навыку уходят месяцы. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» перестраивает производственные линии. Теперь в цехе вагонных тележек будут делать спецпродукцию по гособоронзаказу.