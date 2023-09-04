04 сентября 2023

Вымогатели запугали челябинца рассылкой приватных снимков, сделанных в фотошопе

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина перевел вымогателям 20 тысяч рублей за фейковые фотографии Фото:

Жителя Трехгорного Челябинской области вымогатели запугали распространением приватных фотографий, которые были сделаны с помощью фоторедактора. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Злоумышленники пригрозили 38-летнему жителю Трехгорного разослать приватные фотографии его знакомым и родственникам. Только эти фото были сделаны с помощью программы фотомонтажа», — уточнили в пресс-службе.

Понимая, что это не его снимки, мужчина все равно перечислил вымогателям 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают жителей о новом виде вымогательства.

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Жителя Трехгорного Челябинской области вымогатели запугали распространением приватных фотографий, которые были сделаны с помощью фоторедактора. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленники пригрозили 38-летнему жителю Трехгорного разослать приватные фотографии его знакомым и родственникам. Только эти фото были сделаны с помощью программы фотомонтажа», — уточнили в пресс-службе. Понимая, что это не его снимки, мужчина все равно перечислил вымогателям 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают жителей о новом виде вымогательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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