Вымогатели запугали челябинца рассылкой приватных снимков, сделанных в фотошопе

05 сентября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мужчина перевел вымогателям 20 тысяч рублей за фейковые фотографии Фото: Московец Илья © URA.RU Жителя Трехгорного Челябинской области вымогатели запугали распространением приватных фотографий, которые были сделаны с помощью фоторедактора. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленники пригрозили 38-летнему жителю Трехгорного разослать приватные фотографии его знакомым и родственникам. Только эти фото были сделаны с помощью программы фотомонтажа», — уточнили в пресс-службе. Понимая, что это не его снимки, мужчина все равно перечислил вымогателям 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают жителей о новом виде вымогательства.

Жителя Трехгорного Челябинской области вымогатели запугали распространением приватных фотографий, которые были сделаны с помощью фоторедактора. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Злоумышленники пригрозили 38-летнему жителю Трехгорного разослать приватные фотографии его знакомым и родственникам. Только эти фото были сделаны с помощью программы фотомонтажа», — уточнили в пресс-службе. Понимая, что это не его снимки, мужчина все равно перечислил вымогателям 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают жителей о новом виде вымогательства.