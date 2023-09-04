Вымогатели запугали челябинца рассылкой приватных снимков, сделанных в фотошопе

Мужчина перевел вымогателям 20 тысяч рублей за фейковые фотографии
Жителя Трехгорного Челябинской области вымогатели запугали распространением приватных фотографий, которые были сделаны с помощью фоторедактора. Об этом URA.RU сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Злоумышленники пригрозили 38-летнему жителю Трехгорного разослать приватные фотографии его знакомым и родственникам. Только эти фото были сделаны с помощью программы фотомонтажа», — уточнили в пресс-службе.
Понимая, что это не его снимки, мужчина все равно перечислил вымогателям 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции предупреждают жителей о новом виде вымогательства.
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