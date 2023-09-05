В Нижнем Тагиле мужчина избил женщину из-за замечания его ребенку

05 сентября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил женщину из-за замечания его ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина избил женщину на детской площадке из-за того, что она сделала замечание его ребенку, который кидался предметами в других детей. Об этом сообщила очевидица происшествия. «На детской площадке в Нижнем Тагиле ребенок кидался предметами в других детей. Мать одного из пострадавших детей подошла к матери ребенка-дебошира и сделала замечание. Та позвала мужа, который побил женщину», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Инцидент произошел 3 сентября. Мужчина с семьей ушли с детской площадки, когда очевидица вызвала полицию. Пострадавшая обратилась с заявлением в отдел полиции №16, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». Силовики организовали проверку по этому факту. Конфликт случился во дворе дома по Первомайской.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина избил женщину на детской площадке из-за того, что она сделала замечание его ребенку, который кидался предметами в других детей. Об этом сообщила очевидица происшествия. «На детской площадке в Нижнем Тагиле ребенок кидался предметами в других детей. Мать одного из пострадавших детей подошла к матери ребенка-дебошира и сделала замечание. Та позвала мужа, который побил женщину», — передает слова очевидицы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Инцидент произошел 3 сентября. Мужчина с семьей ушли с детской площадки, когда очевидица вызвала полицию. Пострадавшая обратилась с заявлением в отдел полиции №16, сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское». Силовики организовали проверку по этому факту. Конфликт случился во дворе дома по Первомайской.