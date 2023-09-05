Челябинский военком прокомментировал причину продажи здания военкомата в селе

Максуров: бывший челябинский военкомат выставил на торги муниципалитет

Андрей Максуров раскрыл причины передачи здания военкомата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание военкомата в селе Фершампенуаз Челябинской области, которое выставлено на торги, было передано из федеральной собственности в муниципальную в 2017 году. Оно больше не относится к ведению Минобороны России, сообщил URA.RU военный комиссар региона Андрей Максуров.

«2 октября 2017 года во исполнение приказа замминистра обороны РФ от 01.09.2017 года №871 „О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования Нагайбакский муниципальный район Челябинской области“ земельный участок, здание опорно-призывного пункта и гараж были переданы из федеральной в муниципальную собственность. По состоянию на сегодняшний день они не являются зданиями Минобороны России», — заявил URA.RU Максуров.

Ранее URA.RU сообщало о здании военкомата в селе Фершампенуаз, которое было выставлено на торги за почти 2,5 миллиона рублей. Общая площадь здания сборно-призывного пункта составляет 564,7 кв. метра, земельного участка — 1 400 кв. метров», — говорится в описании лота на сайте «Торги России».