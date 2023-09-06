Добровольцы из ХМАО будут участвовать в гуманитарных миссиях за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, гуманитарная помощь, упаковка продуктов, волонтеры медики
В деятельности Гумкорпуса участвуют люди из 40 регионов Фото:

Добровольцы из Гумкорпуса Югры будут привлекаться к волонтерской деятельности в других странах. Об этом после встречи, посвященной деятельности добровольцев Югры на Донбассе, корреспонденту URA.RU рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов.

Глава волонтеров сообщил о ближайшем пересмотре соглашения между Россотрудничеством и добровольческим корпусом. «С руководителем Россотрудничества Дмитрием Поликановым, мы обсудили необходимость конкретного планирования деятельности корпуса. Мы распишем плановые мероприятия на следующий год, которые будут проходить под эгидой Россотрудничества. И обсудили возможность привлекать наших добровольцев к помощи в других странах», — пояснил Логинов.

Проблемы и перспективы гуманитарной деятельности обсудили за круглым столом в Общественной палате РФ после презентации медиапроекта «Югра — Донбасс. Добровольцы». Кроме того, по словам председателя Гумкорпуса, на встрече обговаривались практические вопросы, чтобы в перспективе быстро принимать верные решения и действовать без замедления.

В АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» входят добровольцы 40 регионов, которые регулярно участвуют в добровольческой миссии. Проект распространился далеко за пределы Югры. Поэтому сейчас рассматривается возможность получения губернаторских и президентских грантов. В частности, проект «Югра — Донбасс. Добровольцы» реализован как раз благодаря гранту губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.

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Добровольцы из Гумкорпуса Югры будут привлекаться к волонтерской деятельности в других странах. Об этом после встречи, посвященной деятельности добровольцев Югры на Донбассе, корреспонденту URA.RU рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов. Глава волонтеров сообщил о ближайшем пересмотре соглашения между Россотрудничеством и добровольческим корпусом. «С руководителем Россотрудничества Дмитрием Поликановым, мы обсудили необходимость конкретного планирования деятельности корпуса. Мы распишем плановые мероприятия на следующий год, которые будут проходить под эгидой Россотрудничества. И обсудили возможность привлекать наших добровольцев к помощи в других странах», — пояснил Логинов. Проблемы и перспективы гуманитарной деятельности обсудили за круглым столом в Общественной палате РФ после презентации медиапроекта «Югра — Донбасс. Добровольцы». Кроме того, по словам председателя Гумкорпуса, на встрече обговаривались практические вопросы, чтобы в перспективе быстро принимать верные решения и действовать без замедления. В АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» входят добровольцы 40 регионов, которые регулярно участвуют в добровольческой миссии. Проект распространился далеко за пределы Югры. Поэтому сейчас рассматривается возможность получения губернаторских и президентских грантов. В частности, проект «Югра — Донбасс. Добровольцы» реализован как раз благодаря гранту губернатора ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО передали жителям Кременной в ЛНР теплые вещи и постельные принадлежности, а военнослужащим в зону СВО доставили адресные посылки. Жители Кременной, пострадавшие от бомбежек, поблагодарили югорчан за помощь и поддержку в этот сложный период.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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