Строительство ледовой арены в Кировском районе Перми завершат к концу года

В Кировском районе Перми к концу 2023 года завершат строительство ледовой арены. Объект будет находиться на площадке спортивного комплекса «Прикамье».
«Подрядчик укладывается в график, выполнены работы в части электрики, идет отделка. В четвертом квартале 2023 года работы планируется завершить», — сообщает издание Business Class со ссылкой на депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе.
Также депутат уточнил, что все необходимые материалы закуплены, включая машину для заливки льда и холодильное оборудование. На новой спортивной арене будет уложен искусственный лед. Это позволит проводить тренировки по хоеккею и фигруному катанию круглый год.
Ранее в Перми начали строительство еще одной ледовой арены. Она будет расположена в Мотовилихинском районе. Там планируют проводить не только тренировки, но и соревнования.
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