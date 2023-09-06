Строительство ледовой арены в Кировском районе Перми завершат к концу года

06 сентября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

На арене будет уложен искусственный лед Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кировском районе Перми к концу 2023 года завершат строительство ледовой арены. Объект будет находиться на площадке спортивного комплекса «Прикамье». «Подрядчик укладывается в график, выполнены работы в части электрики, идет отделка. В четвертом квартале 2023 года работы планируется завершить», — сообщает издание Business Class со ссылкой на депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе. Также депутат уточнил, что все необходимые материалы закуплены, включая машину для заливки льда и холодильное оборудование. На новой спортивной арене будет уложен искусственный лед. Это позволит проводить тренировки по хоеккею и фигруному катанию круглый год. Ранее в Перми начали строительство еще одной ледовой арены. Она будет расположена в Мотовилихинском районе. Там планируют проводить не только тренировки, но и соревнования.

В Кировском районе Перми к концу 2023 года завершат строительство ледовой арены. Объект будет находиться на площадке спортивного комплекса «Прикамье». «Подрядчик укладывается в график, выполнены работы в части электрики, идет отделка. В четвертом квартале 2023 года работы планируется завершить», — сообщает издание Business Class со ссылкой на депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе. Также депутат уточнил, что все необходимые материалы закуплены, включая машину для заливки льда и холодильное оборудование. На новой спортивной арене будет уложен искусственный лед. Это позволит проводить тренировки по хоеккею и фигруному катанию круглый год. Ранее в Перми начали строительство еще одной ледовой арены. Она будет расположена в Мотовилихинском районе. Там планируют проводить не только тренировки, но и соревнования.