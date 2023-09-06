Строительство ледовой арены в Кировском районе Перми завершат к концу года

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На арене будет уложен искусственный лед Фото:

В Кировском районе Перми к концу 2023 года завершат строительство ледовой арены. Объект будет находиться на площадке спортивного комплекса «Прикамье».

«Подрядчик укладывается в график, выполнены работы в части электрики, идет отделка. В четвертом квартале 2023 года работы планируется завершить», — сообщает издание Business Class со ссылкой на депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе.

Также депутат уточнил, что все необходимые материалы закуплены, включая машину для заливки льда и холодильное оборудование. На новой спортивной арене будет уложен искусственный лед. Это позволит проводить тренировки по хоеккею и фигруному катанию круглый год.

Ранее в Перми начали строительство еще одной ледовой арены. Она будет расположена в Мотовилихинском районе. Там планируют проводить не только тренировки, но и соревнования.

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В Кировском районе Перми к концу 2023 года завершат строительство ледовой арены. Объект будет находиться на площадке спортивного комплекса «Прикамье». «Подрядчик укладывается в график, выполнены работы в части электрики, идет отделка. В четвертом квартале 2023 года работы планируется завершить», — сообщает издание Business Class со ссылкой на депутата Пермской городской Думы Арсена Болквадзе. Также депутат уточнил, что все необходимые материалы закуплены, включая машину для заливки льда и холодильное оборудование. На новой спортивной арене будет уложен искусственный лед. Это позволит проводить тренировки по хоеккею и фигруному катанию круглый год. Ранее в Перми начали строительство еще одной ледовой арены. Она будет расположена в Мотовилихинском районе. Там планируют проводить не только тренировки, но и соревнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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