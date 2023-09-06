06 сентября 2023

Челябинский сотрудник ДПС ранил из пистолета напарника

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Екатеринбург, дпс
Инцидент произошел во время командировки сотрудников ДПС в Ставропольском крае Фото:

Сотрудник ДПС из Снежинска (Челябинская область) выстрелил в ногу напарника из пистолета во время служебной командировки в Ставропольском крае. Как сообщили URA.RU 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверку проводит полиция региона, где произошло ЧП.

«Сотрудники находились в служебной командировке в Ставропольском крае. Проверку проводит полиция региона, где все произошло», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщает telegram-канал «Ural Mash», сотрудник ДПС чистил свой пистолет Макарова и беседовал с коллегой после смены, когда выстрелил в напарника. Пуля попала в ногу. Раненого мужчину увезли в одну из больниц в Махачкале. О произошедшем каналу рассказал сам стрелявший.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ставропольскому краю. Там обещали уточнить информацию позже.

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Сотрудник ДПС из Снежинска (Челябинская область) выстрелил в ногу напарника из пистолета во время служебной командировки в Ставропольском крае. Как сообщили URA.RU 7 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверку проводит полиция региона, где произошло ЧП. «Сотрудники находились в служебной командировке в Ставропольском крае. Проверку проводит полиция региона, где все произошло», — пояснили в пресс-службе. Как сообщает telegram-канал «Ural Mash», сотрудник ДПС чистил свой пистолет Макарова и беседовал с коллегой после смены, когда выстрелил в напарника. Пуля попала в ногу. Раненого мужчину увезли в одну из больниц в Махачкале. О произошедшем каналу рассказал сам стрелявший. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по Ставропольскому краю. Там обещали уточнить информацию позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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