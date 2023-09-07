В Екатеринбурге возле деревянного резного особняк «Дом Агафуровых» появилось новое культурное пространство. Оно носит название «Сад Агафуровых» и готово принимать выставки и концерты, сообщает корреспондент URA.RU.
«Хочется поблагодарить наших спонсоров из „СКБ-Контура“, которые поддержали нашу инициативу. Ее невозможно было бы реализовать без поддержки серьезных людей, продолжателей славных традиций Агафуровых. Надеюсь, этот проект даст начало многим интересным инициативам», — заявил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.
Благоустройством сада занимались сотрудники музейного клуба вместе с волонтерами. Новое пространство позволит проводить здесь ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные события для всех возрастов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.