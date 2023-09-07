В Екатеринбурге открыли новое пространство для культурных мероприятий. Фото

07 сентября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Посетить пространство можно на улице Сакко и Ванцетти, 28 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге возле деревянного резного особняк «Дом Агафуровых» появилось новое культурное пространство. Оно носит название «Сад Агафуровых» и готово принимать выставки и концерты, сообщает корреспондент URA.RU. «Хочется поблагодарить наших спонсоров из „СКБ-Контура“, которые поддержали нашу инициативу. Ее невозможно было бы реализовать без поддержки серьезных людей, продолжателей славных традиций Агафуровых. Надеюсь, этот проект даст начало многим интересным инициативам», — заявил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. Благоустройством сада занимались сотрудники музейного клуба вместе с волонтерами. Новое пространство позволит проводить здесь ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные события для всех возрастов.

В Екатеринбурге возле деревянного резного особняк «Дом Агафуровых» появилось новое культурное пространство. Оно носит название «Сад Агафуровых» и готово принимать выставки и концерты, сообщает корреспондент URA.RU. «Хочется поблагодарить наших спонсоров из „СКБ-Контура“, которые поддержали нашу инициативу. Ее невозможно было бы реализовать без поддержки серьезных людей, продолжателей славных традиций Агафуровых. Надеюсь, этот проект даст начало многим интересным инициативам», — заявил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. Благоустройством сада занимались сотрудники музейного клуба вместе с волонтерами. Новое пространство позволит проводить здесь ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные события для всех возрастов.