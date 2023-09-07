В Екатеринбурге открыли новое пространство для культурных мероприятий. Фото

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Дом Агафуровых. Екатеринбург, дом агафуровых, улица сакко и ванцетти28
Посетить пространство можно на улице Сакко и Ванцетти, 28 Фото:

В Екатеринбурге возле деревянного резного особняк «Дом Агафуровых» появилось новое культурное пространство. Оно носит название «Сад Агафуровых» и готово принимать выставки и концерты, сообщает корреспондент URA.RU.

«Хочется поблагодарить наших спонсоров из „СКБ-Контура“, которые поддержали нашу инициативу. Ее невозможно было бы реализовать без поддержки серьезных людей, продолжателей славных традиций Агафуровых. Надеюсь, этот проект даст начало многим интересным инициативам», — заявил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов.

Благоустройством сада занимались сотрудники музейного клуба вместе с волонтерами. Новое пространство позволит проводить здесь ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные события для всех возрастов.

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В Екатеринбурге возле деревянного резного особняк «Дом Агафуровых» появилось новое культурное пространство. Оно носит название «Сад Агафуровых» и готово принимать выставки и концерты, сообщает корреспондент URA.RU. «Хочется поблагодарить наших спонсоров из „СКБ-Контура“, которые поддержали нашу инициативу. Ее невозможно было бы реализовать без поддержки серьезных людей, продолжателей славных традиций Агафуровых. Надеюсь, этот проект даст начало многим интересным инициативам», — заявил гендиректор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов. Благоустройством сада занимались сотрудники музейного клуба вместе с волонтерами. Новое пространство позволит проводить здесь ярмарки, концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи и другие культурные события для всех возрастов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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