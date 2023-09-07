Baza: неизвестные похитили мать свердловчанина и угрожают убийством

07 сентября 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Похитители по телефону потребовали, чтобы свердловчанин заплатил два миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и угрожают ее убить, в случае если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщают в соцсети. «Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и потребовали заплатить за нее два миллиона [рублей]. В противном случае похититель пригрозил просто убить женщину», — сообщает telegram-канал Baza. Свердловчанин утром 7 сентября получил от неизвестных видеосообщение, где на видео была якобы его мать и просила выполнить требования похитителей. После мужчине позвонили и назвали условия освобождения его матери. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых корреспонденту URA.RU не подтвердил и не опроверг информацию о похищении женщины. «Однозначные выводы о похищении на стадии предварительного разбирательства делать пока преждевременно. Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время», — отметил Горелых.

Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и угрожают ее убить, в случае если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщают в соцсети. «Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и потребовали заплатить за нее два миллиона [рублей]. В противном случае похититель пригрозил просто убить женщину», — сообщает telegram-канал Baza. Свердловчанин утром 7 сентября получил от неизвестных видеосообщение, где на видео была якобы его мать и просила выполнить требования похитителей. После мужчине позвонили и назвали условия освобождения его матери. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых корреспонденту URA.RU не подтвердил и не опроверг информацию о похищении женщины. «Однозначные выводы о похищении на стадии предварительного разбирательства делать пока преждевременно. Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время», — отметил Горелых.