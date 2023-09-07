Baza: неизвестные похитили мать свердловчанина и угрожают убийством

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Комитет по законодательству в областной думе. Курган , телефон, совещание, мобильная связь, заседание
Похитители по телефону потребовали, чтобы свердловчанин заплатил два миллиона рублей Фото:

Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и угрожают ее убить, в случае если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщают в соцсети.

«Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и потребовали заплатить за нее два миллиона [рублей]. В противном случае похититель пригрозил просто убить женщину», — сообщает telegram-канал Baza.

Свердловчанин утром 7 сентября получил от неизвестных видеосообщение, где на видео была якобы его мать и просила выполнить требования похитителей. После мужчине позвонили и назвали условия освобождения его матери.

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых корреспонденту URA.RU не подтвердил и не опроверг информацию о похищении женщины. «Однозначные выводы о похищении на стадии предварительного разбирательства делать пока преждевременно. Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время», — отметил Горелых.

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Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и угрожают ее убить, в случае если сын не переведет им два миллиона рублей. Об этом сообщают в соцсети. «Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и потребовали заплатить за нее два миллиона [рублей]. В противном случае похититель пригрозил просто убить женщину», — сообщает telegram-канал Baza. Свердловчанин утром 7 сентября получил от неизвестных видеосообщение, где на видео была якобы его мать и просила выполнить требования похитителей. После мужчине позвонили и назвали условия освобождения его матери. Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых корреспонденту URA.RU не подтвердил и не опроверг информацию о похищении женщины. «Однозначные выводы о похищении на стадии предварительного разбирательства делать пока преждевременно. Сейчас в этой ситуации тщательно разбираются сыщики уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью. Об итогах начавшейся работы полиции мы обязательно дополнительно проинформируем общественность и СМИ в самое ближайшее время», — отметил Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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