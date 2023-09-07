Минфин США оценил объем блокированных активов россиян

Блокированные активы России составляют 280 миллиардов долларов, сообщает Минфин РФ
Блокированные суверенные активы России в рамках санкций США составляют 280 миллиардов долларов. Большая часть из них находится в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков отмечал, что замороженные российские активы на 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активы россиян пойдут на реабилитацию ветеранов Вооруженных сил Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия будет отстаивать активы своих граждан в суде.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.