Минфин США оценил объем блокированных активов россиян

Минфин США: блокированные активы РФ составляют 280 млрд долларов

08 сентября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Блокированные активы России составляют 280 миллиардов долларов, сообщает Минфин РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блокированные суверенные активы России в рамках санкций США составляют 280 миллиардов долларов. Большая часть из них находится в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков отмечал, что замороженные российские активы на 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активы россиян пойдут на реабилитацию ветеранов Вооруженных сил Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия будет отстаивать активы своих граждан в суде.

Блокированные суверенные активы России в рамках санкций США составляют 280 миллиардов долларов. Большая часть из них находится в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США. Ранее директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков отмечал, что замороженные российские активы на 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что активы россиян пойдут на реабилитацию ветеранов Вооруженных сил Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия будет отстаивать активы своих граждан в суде.