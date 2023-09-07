В Кремле пообещали ответ на передачу российских активов ВСУ

Песков: Россия будет отстаивать активы своих граждан в суде
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит без внимания незаконную передачу своих активов Фото:

В Кремле негативно восприняли заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче Киеву замороженных российских активов. В таком случае Москва намерена вести судебные разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

«В любом случае восприняли [заявления о передаче] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой <…> средств, относящихся к частной или государственной собственности РФ за границей. Это приведет к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного удерживания не будет оставлен без внимания», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле негативно восприняли заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче Киеву замороженных российских активов. В таком случае Москва намерена вести судебные разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. «В любом случае восприняли [заявления о передаче] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой <…> средств, относящихся к частной или государственной собственности РФ за границей. Это приведет к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного удерживания не будет оставлен без внимания», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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