В Кремле пообещали ответ на передачу российских активов ВСУ Песков: Россия будет отстаивать активы своих граждан в суде 07 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит без внимания незаконную передачу своих активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле негативно восприняли заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче Киеву замороженных российских активов. В таком случае Москва намерена вести судебные разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. «В любом случае восприняли [заявления о передаче] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой <…> средств, относящихся к частной или государственной собственности РФ за границей. Это приведет к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного удерживания не будет оставлен без внимания», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В Кремле негативно восприняли заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче Киеву замороженных российских активов. В таком случае Москва намерена вести судебные разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. «В любом случае восприняли [заявления о передаче] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой <…> средств, относящихся к частной или государственной собственности РФ за границей. Это приведет к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного удерживания не будет оставлен без внимания», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям