В Кремле пообещали ответ на передачу российских активов ВСУ

В Кремле негативно восприняли заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о передаче Киеву замороженных российских активов. В таком случае Москва намерена вести судебные разбирательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
«В любом случае восприняли [заявления о передаче] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой <…> средств, относящихся к частной или государственной собственности РФ за границей. Это приведет к судебным разбирательствам. Ни один из случаев такого незаконного удерживания не будет оставлен без внимания», — сказал Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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